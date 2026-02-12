Expuestos al encierro del calzado, la humedad y el roce constante, los pies pueden convertirse en un foco de molestias si no se les presta atención. En ese contexto, un truco casero con vinagre y sal volvió a ganar protagonismo por su eficacia y bajo costo. Lejos de ser una moda pasajera, esta práctica combina ingredientes simples con efectos reales sobre la salud de los pies, ayudando a mejorar su aspecto y a prevenir problemas frecuentes como el mal olor, la piel reseca o la proliferación de hongos. La clave de este método está en la acción conjunta de ambos componentes. El vinagre, gracias a su acidez, actúa como un antibacteriano y antifúngico natural, mientras que la sal gruesa potencia el efecto desinfectante y ayuda a eliminar impurezas. Esta combinación permite: Por eso, el lavado con vinagre y sal se convirtió en un aliado para quienes buscan una alternativa natural frente a productos industriales más agresivos. Este tratamiento resulta especialmente útil después de un día largo con calzado cerrado, cuando los pies estuvieron expuestos al calor y la humedad. También es recomendable si hay transpiración excesiva, picazón leve o sensación de ardor. Muchos lo incorporan como parte de una rutina semanal de cuidado, incluso sin molestias visibles, para mantener los pies limpios y en buen estado. Con aplicarlo una o dos veces por semana es suficiente para notar resultados sin dañar la piel. El procedimiento es sencillo y no requiere experiencia previa. Solo hay que colocar los pies en una mezcla de agua tibia, vinagre y sal, dejarlos en remojo entre 15 y 20 minutos y luego secarlos muy bien, especialmente entre los dedos. Para potenciar el efecto, muchos especialistas recomiendan finalizar con una crema hidratante, que ayuda a restaurar la piel tras la limpieza profunda. Advertencia: no es un método apto para todos. Personas con heridas abiertas, grietas profundas, diabetes o piel extremadamente sensible deberían consultar antes con un profesional.