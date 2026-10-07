St. Thomas quedó sumergido bajo las aguas del lago Mead tras la construcción de la presa Hoover.

En medio del paisaje desértico de Nevada se encuentran los restos del antiguo pueblo que durante décadas permaneció oculto bajo el agua. El descenso del nivel de un enorme lago permitió que sus calles y estructuras volvieran a quedar expuestas y, actualmente, es posible recorrerlas.

El lugar forma parte del Lake Mead National Recreation Area y conserva los vestigios de una comunidad que llegó a tener cientos de habitantes antes de ser abandonada. Hoy se convirtió en un particular atractivo para quienes buscan conocer una parte de la historia del oeste estadounidense.

St. Thomas, el pueblo fantasma de Nevada que estuvo bajo el agua

Se trata de St.Thomas, un asentamiento fundado en 1865 por colonos mormones cerca de la confluencia de los ríos Muddy y Virgin, según documenta el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

Con el paso de los años, el pueblo creció hasta alcanzar una población máxima de alrededor de 500 habitantes. Llegó a contar con una escuela, una oficina de correos, tiendas de alimentos, una iglesia y varios garajes para automóviles, aunque no tenía electricidad ni agua corriente en las viviendas.

La historia de St. Thomas cambió después de que en 1928 el entonces presidente Calvin Coolidge autorizara la construcción de la presa Boulder, posteriormente conocida como Hoover Dam.

La obra daría origen al lago Mead y los habitantes fueron informados de que tendrían que abandonar sus propiedades ante el avance del agua.

¿Cómo terminó St. Thomas debajo del agua?

El llenado del lago Mead comenzó en 1935 y progresivamente el agua avanzó sobre St. Thomas. Para 1938, el pueblo había sido abandonado.

Uno de los últimos residentes en marcharse fue Hugh Lord, quien dejó su vivienda en 1938 cuando el agua ya había llegado hasta la puerta de su casa.

Las ruinas de St. Thomas volvieron a quedar expuestas tras el descenso del nivel del lago Mead. National Park Service (NPS)

Cuando el lago alcanzó su nivel máximo, los restos de St. Thomas quedaron aproximadamente 60 pies.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. Las fluctuaciones en el nivel del lago hicieron que el antiguo asentamiento emergiera en diferentes oportunidades desde 1938. El descenso del agua terminó dejando nuevamente expuestas sus ruinas.

¿Se puede visitar actualmente el pueblo fantasma de St. Thomas?

Actualmente, St, Thomas permanece expuesto y puede visitarse. El NPS señala que quienes llegan al lugar pueden caminar por los antiguos caminos y observar los restos de las construcciones que alguna vez formaron parte del pueblo.

El sitio cuenta con el St. Thomas Trail, un recorrido de aproximadamente 2,5 millas ida y vuelta, que atraviesa las ruinas. El NPS lo clasifica con dificultad moderada y estima una duración de entre una y cuatro horas.

Durante el recorrido todavía pueden encontrarse cimientos de antiguas construcciones y pequeños objetos relacionados con el asentamiento. Al tratarse de un sitio arqueológico protegido, está prohibido retirar o mover artefactos, trepar sobre las estructuras o dañarlas.

El sendero está disponible durante todo el año y no requiere reserva. Sin embargo, no cuenta con servicios ni agua potable en el punto de inicio, por lo que NPS recomienda llevar suficiente agua y extremar las precauciones frente a las altas temperaturas.

¿Dónde queda St. Thomas y cómo llegar?

El pueblo se encuentra en el sector norte de Lake Mead National Recreation Area, cerca de Overton Arm y del río Muddy, en Nevada.

Para llegar hasta el inicio del sendero hay que recorrer Old St. Thomas Access Road, un camino de tierra que puede presentar sectores irregulares. El Servicio de Parques Nacionales recomienda especial precaución a quienes circulen en vehículos bajos.

La visita forma parte del área recreativa de Lake Mead, donde actualmente se cobra entrada. El pase estándar cuesta entre US$15 y US$25, según la modalidad de ingreso, mientras que el pase anual del parque cuesta US$45.