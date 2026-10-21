La medida contempla excepciones y exige cumplir determinadas condiciones para mantener la cobertura médica.

Desde el 1 de enero de 2027, millones de beneficiarios potenciales de Medicaid deberán cumplir nuevas condiciones para acceder al programa de salud pública o conservar sus beneficios, según las modificaciones previstas en la legislación federal.

En Carolina del Norte, las autoridades ya informaron que la mayoría de los adultos de entre 19 y 64 años deberán trabajar, estudiar, hacer voluntariado o acreditar ingresos mensuales de al menos US$580 para mantener su cobertura .

“Si no cumples con este requisito, podrías perder tus beneficios de Medicaid”, explica el programa estatal NC Medicaid.

Quienes estén sujetos a la medida y no cumplan las condiciones podrían perder el acceso a consultas médicas, atención odontológica, medicamentos recetados y servicios de salud mental.

Cuánto hay que ganar al mes para conservar Medicaid

En Carolina del Norte, una de las formas de cumplir el requisito consiste en acreditar ingresos mensuales de al menos US$580. La alternativa es completar 80 horas de actividades aprobadas durante el mes, entre ellas se encuentran:

Tener un empleo remunerado o trabajar por cuenta propia.

Participar en programas de capacitación laboral.

Realizar determinadas actividades laborales sin remuneración.

Estudiar al menos medio tiempo en una institución educativa.

Hacer voluntariado o prestar servicio comunitario en programas aprobados.

Los ingresos pueden proceder de un empleo tradicional; de otras personas del hogar, como el cónyuge; o pueden contabilizarse determinadas prestaciones por desempleo y otros ingresos permitidos.

La otra alternativa es completar las horas de actividad requeridas: 20 horas a la semana. Sea cual sea el caso, los beneficiarios deberán conservar comprobantes que permitan demostrar que cumplieron las condiciones exigidas cuando llegue el momento de renovar su cobertura.

La disposición forma parte de la ley federal conocida como Public Law 119-21, que establece nuevas condiciones de elegibilidad para ciertos grupos de beneficiarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Exentos del requisito laboral de Medicaid

No todos los beneficiarios deberán demostrar que trabajan, estudian o hacen voluntariado. Entre las personas que pueden quedar exentas se encuentran:

Los menores de 19 años y los mayores de 64.

Los padres, tutores y cuidadores de niños dependientes menores de 14 años.

Las personas embarazadas o que estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses.

Quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Determinados veteranos con discapacidad total.

Las personas que cumplen los criterios de discapacidad o fragilidad médica establecidos por el programa.

Quienes reciben tratamiento o rehabilitación por adicciones, en los casos contemplados.

Los indígenas estadounidenses, los nativos de Alaska y otras personas elegibles para determinados servicios de salud indígenas.

Algunos jóvenes que estuvieron bajo cuidado de crianza temporal.

Determinadas personas que reciben otros beneficios públicos y ya cumplen requisitos laborales equivalentes.

Qué pasa si una persona pierde Medicaid

Los beneficiarios que pierdan su cobertura recibirán una notificación con los motivos de la decisión y las instrucciones para presentar una apelación si consideran que hubo un error.

En el estado, la guía oficial señala que, por lo general, el plazo para apelar es de 60 días a partir de la fecha de la carta.

Cabe destacar que la información publicada por Carolina del Norte describe las condiciones de su propio programa y no debe utilizarse como si todos los estados aplicaran exactamente los mismos procedimientos.

El Gobierno federal, a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), explica que los estados deberán establecer requisitos de participación comunitaria para determinados beneficiarios, con excepciones previstas por la legislación.