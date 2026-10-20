La regla de los seis meses exige que los extranjeros presenten un pasaporte con al menos seis meses adicionales de vigencia después de su estadía prevista, salvo que su país de origen esté exento de este requisito.

Los países del mundo establecen distintos requisitos para permitir el ingreso de extranjeros a sus territorios. Estos pueden incluir desde la presentación de un pasaporte y una visa hasta el cumplimiento de un período mínimo de vigencia de los documentos.

Estados Unidos exige que los extranjeros presenten un pasaporte con al menos seis meses de vigencia adicionales al período previsto de estadía. Sin embargo, existen excepciones para los ciudadanos de los países que integran el denominado “Six-Month Club”.

¿Por qué Estados Unidos exige seis meses de vigencia mínima para ingresar al país?

Como regla general, Estados Unidos establece que los extranjeros que desean ingresar a su territorio deben presentar un pasaporte válido durante toda su salida y por al menos seis meses adicionales posteriores a su fecha de salida.

Este requisito forma parte de las condiciones de documentación migratoria que busca garantizar que los visitantes cuenten con un documento de viaje válido durante su permanencia en el país y al menos de regresar a su lugar de origen o continuar el viaje.

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconoce excepciones para los ciudadanos de determinados países que mantienen acuerdos con Estados Unidos.

Como regla general, Estados Unidos establece que los extranjeros que desean ingresar a su territorio deben presentar un pasaporte válido durante toda su salida y por al menos seis meses adicionales posteriores a su fecha de salida. Shutterstock

¿Qué países están exentos de esta regla y cuál es la condición para ellos?

De acuerdo con la actualización del 18 de diciembre de 2025 de la CBP, los ciudadanos de países incluidos en el “Six-Month Club” están exentos de presentar un pasaporte con seis meses adicionales de vigencia.

Entre los países latinoamericanos y otros países hispanohablantes de encuentran:

Argentina.

Bolivia.

Chile.

Colombia.

Costa Rica.

El Salvador.

Guatemala.

México.

Nicaragua.

Panamá.

Paraguay.

Perú.

República Dominicana.

Uruguay.

Venezuela.

España.

Se puede consultar la lista completa haciendo clic aquí.

La condición es que el pasaporte permanezca vigente durante el periodo previsto de estadía en Estados Unidos, sin necesidad de contar con seis meses adicionales.

¿Qué deben presentar los ciudadanos de estos países para ingresar a Estados Unidos?

Los ciudadanos de estos países pueden viajar a Estados Unidos con un pasaporte que no cumpla con la regla de los seis meses, pero sí deben cumplir los otros requisitos migratorios:

Pasaporte vigente y en buen estado, sin páginas rotas ni manchas.

Visa estadounidense válida cuando sea obligatoria o Autorización ESTA para quienes sean elegibles en el Programa de Exención de Visa.

Documentación adicional para acreditar el propósito del viaje.

Incluso si se cuenta con la documentación requerida, el ingreso depende de la autorización de los oficiales de CBP.