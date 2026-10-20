El aumento que regirá en 2027 fue confirmado por SSA.

La Administración del Seguro Social (SSA) difundió el pasado miércoles 14 de octubre el nuevo ajuste por costo de vida (COLA) que cambiará -como sucede anualmente- el monto de las jubilaciones y beneficios que se entregarán en 2027.

En este marco, es común preguntarse cuándo se recibirá de forma personalizada el aviso COLA, que explica a cada beneficiario cómo cambiarán sus pagos una vez se haya aplicado el nuevo aumento, y cómo puede consultarse.

Ajuste COLA en Estados Unidos: de cuánto será, según la Administración del Seguro Social

Según lo indica la información oficial, el aumento previsto para las jubilaciones y beneficios de SSA, así como los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es del 3.6% para 2027.

Este ajuste está regulado por la Ley del Seguro Social en relación con el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Se trata de aumentos promulgados por el Congreso en 1972, que comenzaron a traducirse en subas anuales en 1975.

El aumento COLA es del 3.6% para el 2027.

Cuándo y cómo se puede consultar el aviso COLA

La agencia explica que la notificación estará disponible de manera online a finales de noviembre de este año para todos los beneficiarios.

Para consultarlo, será necesario que ingresen a su cuenta de My Social Security y luego verifiquen el Message Center.

Opciones para crear una cuenta en my Social Security

SSA explica que para comenzar a utilizar este servicio se debe decidir que inicio de sesión de utilizará.

Login.gov es recomendado por la agencia para los usuarios de Estados Unidos, mientras que ID.me está destinada tanto para usuarios que se encuentren dentro y fuera de Estados Unidos.

En ambos casos se necesitará de una dirección de correo electrónico y una identificación emitida por el Gobierno.

De optar por Login.gov también será necesario un número de teléfono, mientras que si se utiliza ID.me se requerirá de un dispositivo con cámara.