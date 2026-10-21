Todas las fechas programadas para las Ferias de Pasaporte de noviembre.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer las fechas y los lugares donde se realizarán las ferias de pasaportes durante noviembre. Estas jornadas representan una alternativa para quienes no pueden realizar el trámite durante los horarios habituales de atención.

Durante ese mes, los residentes de Nueva Jersey, Carolina del Norte, Alabama, California, Arizona y Vermont podrán solicitar su pasaporte en las jornadas especiales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el trámite.

¿Dónde y cuándo se puede tramitar el pasaporte sin turno previo?

Las ferias de pasaportes a las que se puede asistir sin turno previo son las siguientes:

Salisbury, Carolina del Norte

Fecha: sábado 7 de noviembre, de 10 a.m. a 3 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Rowan (201 W Fisher St).

Birmingham, Alabama

Fecha: sábado 7 de noviembre, de 7 a.m. a 2:30 p.m.

Lugar: Oficina de Correos de Birmingham (351 24th St N).

Tucson, Arizona

Fecha: sábado 7 de noviembre, de 9 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Centro de Pasaportes del Oeste (7373 E Rosewood St).

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer las fechas y los lugares donde se realizarán las ferias de pasaportes durante noviembre. Estas jornadas representan una alternativa para quienes no pueden realizar el trámite durante los horarios habituales de atención. Magnific

¿Cuáles son las fechas y los lugares donde se requiere turno previo?

Algunas ferias de pasaportes requieren que los solicitantes programen una cita antes de presentarse. Las fechas y los lugares son los siguientes:

Whiting, Nueva Jersey

Fecha: miércoles 4 de noviembre, de 10 a.m. a 3 p.m.

Lugar: Edificio de Servicios Médicos de Emergencia de Manchester (82 Lacey Rd).

Tustin, California

Fecha: sábado 7 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Parque Deportivo para Veteranos (1645 Avenida Valencia).

Manchester Center, Vermont

Fecha: lunes 9 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Oficina de Correos de Manchester Center (3452 Richville Road).

Nutley, Nueva Jersey

Fecha: martes 10 de noviembre, de 2 p.m. a 8 p.m.

Lugar: Departamento de Parques y Recreación de Nutley (44 Park Ave).

Stowe, Vermont

Fecha: jueves 12 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Sala Memorial del Secretario Municipal de Stowe (67 Main Street).

Hardwick, Vermont

Fecha: viernes 13 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Oficina de Correos de Hardwick (52 Mill Street).

Consultar los números para solicitar turnos clicando aquí.

¿Quiénes pueden aprovechar esta oportunidad?

Las ferias de pasaportes están destinadas a ciudadanos estadounidenses que necesiten solicitar un pasaporte mediante el Formulario DS-11, ya sea porque lo tramitan por primera vez o porque no cumplen con los requisitos para renovarlo.

Entre las personas que pueden acceder a estas jornadas se encuentran:

Menores de 16 años que necesiten obtener un pasaporte.

Personas que solicitan su primer pasaporte estadounidense.

Personas que no cumplen con los requisitos de renovación y deben solicitar un documento nuevo mediante el Formulario DS-11.

Es importante que los solicitantes lleven la documentación requerida y los medios de pago aceptados para realizar el trámite.