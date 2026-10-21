Una nueva tormenta costera provocó inundaciones y daños en una importante carretera de Carolina del Norte.

Una nueva tormenta costera golpeó Carolina del Norte, en Estados Unidos, y provocó inundaciones, erosión de las playas y daños en una importante carretera de los Outer Banks. Como consecuencia, las autoridades debieron cerrar nuevamente un tramo de la carretera NC-12, que había sido reparado tras otro temporal ocurrido en septiembre.

Según informó AccuWeather, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) confirmó que aproximadamente 244 metros de pavimento resultaron dañados cerca del Centro de Visitantes de Pea Island.

Además, las fuertes olas provocaron la pérdida de unos 549 metros de dunas protectoras, lo que agravó las condiciones de la carretera y complicó los trabajos para restablecer la circulación.

¿Qué carretera permanece cerrada en Carolina del Norte por la tormenta?

La carretera NC-12 permanece cerrada entre el puente Marc Basnight y Rodanthe, un tramo fundamental para conectar la isla de Hatteras con el norte de los Outer Banks.

El cierre comenzó el lunes 19 de octubre, alrededor de las 18 horas, después de que el oleaje sobrepasara las dunas protectoras e inundara la carretera cerca de Pea Island.

De acuerdo con la última actualización de AccuWeather, los daños en el pavimento y la pérdida de las barreras naturales dificultan la reapertura del tramo afectado. Las autoridades todavía no informaron una fecha para restablecer la circulación.

Esta es la segunda vez en aproximadamente un mes que una tormenta afecta gravemente la misma carretera. En septiembre, otro temporal dañó cerca de 305 metros de la NC-12 y obligó a realizar reparaciones de emergencia.

Una excavadora trabajando sobre las barreras de arena junto a la carretera NC-12, en Carolina del Norte. NC DOT

¿Hasta cuándo continuarán las inundaciones en Carolina del Norte?

Según informó el condado de Dare, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las mareas altas podrían provocar inundaciones costeras hasta el jueves 22 de octubre.

Aunque el cielo pueda permanecer despejado en algunas zonas, la tormenta continúa generando condiciones peligrosas sobre la costa.

Entre los principales riesgos se encuentran las fuertes olas, la erosión de las playas y el avance del agua sobre sectores de la carretera.

Las previsiones indican que los vientos y el oleaje comenzarían a disminuir durante el jueves, con una mejora gradual hacia finales de la semana. Sin embargo, las inundaciones podrían continuar incluso después de que pierdan intensidad los vientos.

¿Qué restricciones rigen para quienes viajan a Hatteras Island?

Las autoridades mantienen vigente el estado de emergencia en Hatteras Island y las restricciones de ingreso para visitantes.

La orden de evacuación obligatoria alcanza a los visitantes de la isla, pero no a sus residentes ni a las zonas ubicadas al norte de Oregon Inlet.

El condado de Dare indicó que el ingreso turístico se permitirá nuevamente cuando la tormenta haya pasado y la carretera NC-12 deje de estar amenazada por el avance del agua.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron evitar el tramo cerrado y consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.