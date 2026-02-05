Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar. Por ello mismo, Amazon Prime ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 3 de febrero del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita. Un inesperado par de hermanastros, uno un detective impulsivo y el otro muy disciplinado, se ven involucrados en el asesinato de su padre en Hawái, lo que los lleva a una arriesgada aventura para descubrir una conspiración de gran envergadura. Buscando escapar de sus difíciles vidas, dos hermanos gemelos vuelven a su pueblo de origen con la intención de comenzar de nuevo, pero se encuentran con que un mal aún más grande les aguarda para recibirlos. Levon Cade abandonó una exitosa carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida tranquila en el sector de la construcción. Sin embargo, cuando la hija de su jefe, a quien considera parte de su familia, es raptada por tratantes de personas, su misión para rescatarla lo lleva a descubrir un vasto mundo de corrupción que supera cualquier cosa que hubiera imaginado. Levon Cade abandonó una exitosa carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida tranquila en el sector de la construcción. Sin embargo, cuando la hija de su jefe, a quien considera parte de su familia, es raptada por tratantes de personas, su misión para rescatarla lo lleva a descubrir un vasto mundo de corrupción que supera cualquier cosa que hubiera imaginado. En el año 2044, Wade Watts es un joven que se escapa de la cada vez más oscura realidad mediante una famosa utopía virtual global conocida como Oasis. Sin embargo, todo cambia cuando su excéntrico y adinerado creador fallece. Antes de su muerte, deja su fortuna como recompensa para quienes logren completar una compleja búsqueda del tesoro en los lugares más remotos de su mundo virtual. Cuatro personas fuera de lugar enfrentan dificultades cotidianas cuando, de repente, son transportadas a través de un enigmático portal hacia el Mundo Exterior: un peculiar país de maravillas en forma de cubo que se alimenta de la creatividad. Para regresar a su hogar, deberán aprender a manejar este nuevo entorno mientras se embarcan en una aventura mágica junto a un sorprendente experto en artesanía, llamado Steve. ¡Kat Emerson definitivamente necesita un milagro navideño! Aunque tiene grandes aspiraciones como cantante y compositora, enfrenta desafíos aún más grandes. Su vanidosa madrastra y sus hermanastras egoístas la tratan como una sirvienta, lo que la obliga a desempeñar un trabajo desalentador como elfo. El tranquilo reino de Azeroth se encuentra al borde de la guerra contra unos temibles invasores: guerreros orcos que han abandonado su mundo devastado para conquistar otro. Con la apertura de un portal que une ambos mundos, un ejército se enfrenta a la aniquilación, mientras que el otro se enfrenta a la extinción. Dos héroes, uno de cada lado, están a punto de enfrentarse en una batalla que transformará el futuro de sus familias, su comunidad y su hogar. Así comienza una impresionante saga de poder y sacrificio, en la que se revelan las múltiples facetas de la guerra y cada uno defiende lo que le pertenece. Adaptación del famoso videojuego del mismo nombre. Una inmersión en las profundidades del océano se transforma en un torbellino de desorden cuando una siniestra actividad minera pone en peligro la misión, forzando al equipo de investigación a luchar en una peligrosa lucha por su supervivencia. Secuela de 'The Meg' (2018). La feroz búsqueda de venganza de Adam Clay (Jason Statham) toma un giro nacional al descubrirse que fue un exagente de una influyente organización secreta llamada "Beekeeper". Hace años que Tarzán (Alexander Skarsgård) dejó atrás la selva africana para adoptar una vida acomodada como John Clayton III, Lord Greystoke, junto a su esposa Jane (Margot Robbie). Sin embargo, un día recibe una propuesta para convertirse en embajador en el Congo. En realidad, esto es parte de un plan elaborado por un capitán belga (Christoph Waltz), aunque quienes deben ejecutarlo no están listos para ello.