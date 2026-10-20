La frecuencia con la que se lava la ropa varía según el tipo de prenda. Fuente: Shutterstock.

Remeras, jeans, pijamas y ropa interior no deben lavarse siempre con la misma frecuencia, sino que el este momento estará directamente ligado al uso que se les otorgue de manera individual.

Teniendo en cuenta este parámetro, The American Cleaning Institute difundió una guía de consejos para facilitar el cronograma de lavado en los hogares.

Si bien brinda recomendaciones generales basadas en cuánto se utiliza la ropa, también explica que factores como el tipo de tela, el desgaste y el clima pueden jugar un rol clave para determinar si una prenda debe o no meterse en la lavadora.

Con qué frecuencia recomiendan lavar cada prenda según su tipo

El consejo experto es tomar como referencia las recomendaciones que se detallan a continuación:

Remeras

Tanto camiseras, como musculosas y camisolas deben lavarse después de cada uso que se le haya dado.

Jeans

Esta prenda puede generar dudas, pero en general se indica lavarla después de que hayan pasado aproximadamente 3 ocasiones de uso.

La ropa siempre debe lavarse siguiendo las recomendaciones del fabricante para preservar el cuidado de la tela.

Pijamas

La ropa que se utiliza para dormir debería meterse a la lavadora después de 3 o 4 usos, aunque se especifica que quienes se bañen antes de dormir pueden extender esta recomendación.

Ropa interior

En general, ropa interior y los calcetines deben lavarse después de cada puesta, mientras que para sujetadores la recomendación es hacerlo aguardando entre 2 y 3 usos. Además, se recomienda darle un día de descanso a esta prenda antes de volver a colocársela para que el elástico no pierda su forma.

Casos particulares de prendas que deben lavarse con mayor frecuencia

Los especialistas indican que, independientemente de las recomendaciones anteriores, los blancos y la sedas son propensos a decolorarse y deben meterse a la lavadora luego de que se terminan de utilizar.

Lo mismo ocurre con la ropa con manchas, que debe limpiarse lo antes posible -en seco- para cuidar la prenda.