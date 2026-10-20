El cambio afecta a los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Frente a los últimos pagos de octubre del Seguro Social, los beneficiarios empiezan a mirar los días de cobro de noviembre, un mes que tendrá un feriado federal que cambiará el calendario oficial de beneficios.

Este día de noviembre es feriado y cambiará una fecha de pago del Seguro Social

Estados Unidos conmemora el 11 de noviembre el Día de los Veteranos, un festivo que este año caerá miércoles y, por lo tanto, afectará el habitual calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA). Por lo tanto, el cobro se adelantará al día anterior, el martes 10 .

Ese día cobrarán los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10.

En caso de no haber recibido el pago en la fecha esperada, el organismo recomienda esperar tres días más antes de comunicarse con el Seguro Social. SSA

Calendario de pagos de SSA en noviembre de 2026

Los días de pagos de beneficios del Seguro Social en noviembre de 2026 son:

Martes 3 : si recibía beneficios de Seguro Social antes de mayo de 1997 o si recibe ambos beneficios, Seguro Social y SSI

Martes 10 : beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10

Miércoles 18 : beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 11 y el 20

Miércoles 25: beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 21 y el 31

Qué se conmemora el 11 de noviembre

El 11 de noviembre, Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos, una fecha dedicada a honrar a todos los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas del país. La conmemoración tiene su origen en el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial, firmado el 11 de noviembre de 1918.

En 1954, el feriado adoptó su nombre actual para reconocer a los veteranos de todas las guerras. Cada año, la jornada incluye desfiles, discursos y ceremonias en homenaje a quienes defendieron la libertad, con actos especiales en el Cementerio Nacional de Arlington y otros monumentos del país.