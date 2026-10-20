Dentro del mundo de la limpieza, existen las recetas ecológicas que evitan el uso de productos tóxicos.

El uso de productos de limpieza comerciales puede representar un riesgo cuando se utilizan de manera incorrecta o no se enjuagan adecuadamente, especialmente en hogares con niños pequeños o mascotas. Además, mezclar productos incompatibles puede generar gases tóxicos o dejar residuos potencialmente nocivos para la salud.

De acuerdo con una recopilación de recetas publicada en el sitio web de la Universidad de Connecticut, la revista Good Housekeeping recomienda utilizar una mezcla de agua, vinagre blanco y alcohol para rociar y limpiar los cristales de ventanas y espejos.

¿Para qué sirve rociar esta mezcla de vinagre, alcohol y agua sobre los cristales?

Al rociar esta mezcla sobre los cristales de ventanas o espejos, el ácido acético presente en el vinagre blanco ayuda a desprender determinados residuos y manchas, mientras que el alcohol facilita la evaporación del líquido y contribuye a reducir las marcas que pueden quedar sobre la superficie.

Por su parte, el agua funciona como diluyente, reduce la concentración de los ingredientes y permite distribuir la solución de manera uniforme sobre la superficie que se desea limpiar.

Al rociar esta mezcla sobre los cristales de ventanas o espejos, el ácido acético presente en el vinagre blanco ayuda a desprender determinados residuos y manchas, mientras que el alcohol facilita la evaporación del líquido y contribuye a reducir las marcas que pueden quedar sobre la superficie. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

¿Cómo preparar la solución que deja los cristales limpios y brillantes?

Para preparar esta solución, se deben mezclar los siguientes ingredientes en una botella con atomizador:

Dos tazas de agua.

1/2 taza de vinagre blanco o, en su defecto, vinagre de manzana.

1/4 de taza de alcohol isopropílico al 70%.

Se recomienda cerrar correctamente la botella y agitarla suavemente para integrar los tres ingredientes antes de aplicar la mezcla sobre la superficie.

Una vez preparada la solución, existen dos formas de utilizarla:

Rociar directamente sobre el cristal: en el caso de las ventanas, aplicar la mezcla y pasar un paño suave hasta retirar el líquido y dejar la superficie seca. Aplicar la mezcla sobre un paño: rociar una pequeña cantidad de solución sobre un paño suave y utilizarlo para limpiar el cristal, especialmente cuando se busca evitar que el líquido alcance los bordes o marcos.

El toque opcional: cómo mejorar el olor de la solución

Si el olor del vinagre o del alcohol resulta demasiado fuerte, se pueden agregar unas gotas de aceite esencial para aportar una fragancia más agradable durante la limpieza.