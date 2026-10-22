La lavandina nunca debe mezclarse con otros productos o desinfectantes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC) explican en su sitio web oficial cuál es la mezcla segura y recomendada para desinfectar las superficies con lavandina.

Al llevar a cabo esta tarea, no sólo es importante utilizar el producto correctamente, sino garantizar que se está optando por el tipo de lavandina adecuada y que se cuenta con todas las condiciones de seguridad necesarias.

“ Nunca mezcles lavandina con otros limpiadores o desinfectantes. Esto podría liberar vapores que pueden ser muy peligrosos de inhalar ”, se advierte.

Cómo se debe usar la lavandina para desinfectar superficies

Para diluir la lavandina y utilizarla como desinfectante, la recomendación principal es siempre seguir las instrucciones del pote que se esté utilizando.

No obstante, si la botella no cuenta con un método de preparación recomendado, la mezcla segura que indica CDC es:

5 cucharadas (1/3 de taza) de lavandina por cada 3,8 litros de agua a temperatura ambiente

4 cucharadas de lavandina por cada 960 ml de agua a temperatura ambiente

Es fundamental siempre utilizar elementos de seguridad -como guantes- y mantener una buena ventilación en interiores.

La lavandina debe utilizarse sobre superficies previamente limpias. Shutterstock

Qué tipo de lavandina se utiliza para desinfectar

La lavandina destinada a desinfectar es aquella normal, sin perfume que contiene entre un 5% y un 9% de hipoclorito de sodio.

El consejo de los expertos es no utilizar para fines desinfectantes ningún producto con lavandina que no se encuentre en ese rango o que no especifique este porcentaje.

Cómo se debe usar la lavandina para desinfectar

Nuevamente, CDC detalla que seguir las instrucciones del fabricante es siempre la mejor opción, pero en caso de que no figuren, la preparación con lavandina debe dejarse durante al menos 1 minuto sobre la superficie que se quiere desinfectar antes de retirarla.

Además, es importante que primero las zonas que presenten suciedad se limpien con jabón o detergente para luego proceder a la desinfección y finalmente lavarse bien las manos.

¿Puedo guardar la mezcla con lavandina para otro día?

No es recomendable. Los especialistas explican que las mezclas de lavandina y agua pierden su efectividad después de haberse preparado durante más de 24 horas.