El vinagre tiene ácidos que lo convierten en un limpiador natural.

Al estar en constante contacto con restos de comida, los malos olores en el lavavajillas pueden resultar un problema frecuente en los hogares que utilizan este electrodoméstico de manera cotidiana.

En ese marco, la extensión de la Universidad de Illinois difundió en su sitio web oficial un método casero para solucionar este inconveniente utilizado elementos sencillos de conseguir, como dos tazas de vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

Dónde recomiendan usar este método de las dos tazas de vinagre blanco y cómo aplicarlo paso a paso

Este método, recomendado para limpiar el interior del lavavajillas fue difundido por la institución y consta de los siguientes pasos:

Limpiar el filtro en el interior del lavavajillas para evitar que haya restos de comida incrustados

Verter dos tazas de vinagre blanco sobre un vaso medidor de cristal

Colocarlo verticalmente sobre la rejilla inferior del lavavajillas sin agregar detergente

Hacer un ciclo normal con secado caliente

Luego espolvorear una taza de bicarbonato en el lavavajillas

Hacer otro ciclo de agua caliente

Usar el ciclo de desinfección del lavavajillas -si se puede- para una limpieza más profunda

El vinagre puede ayudar a quitar malos olores del lavavajillas. Freepik

De acuerdo con lo explicado por la Universidad Estatal de Utah, el bicarbonato de sodio neutraliza los olores ácidos del agua y puede absorber los olores del aire, mientras que el vinagre blanco, por el ácido que contiene se posiciona como un producto de limpieza natural desodorizante y desinfectante.

Dónde más se recomienda usar vinagre

De la misma manera, la Universidad de Illinois aconseja usar una mezcla igual de agua y vinagre para eliminar cualquier resto de moho que pueda haber quedado en el interior de la heladera y ayudar así a terminar con los malos olores.