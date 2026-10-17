La tormenta podría provocar ráfagas de hasta 113 km/h en determinadas zonas, junto con inundaciones costeras y oleaje intenso.

Una nueva tormenta amenaza con afectar la costa este de Estados Unidos a partir del lunes 19 de octubre, con fuertes ráfagas de viento, inundaciones costeras y erosión de playas en Carolina del Norte, Virginia, Maryland y Delaware.

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, el fenómeno podría permanecer varios días cerca de la costa atlántica y provocar condiciones meteorológicas adversas durante buena parte de la semana.

¿Cuánto tiempo se extenderá la tormenta?

La nueva tormenta comenzará a desarrollarse durante el fin de semana del 17 de octubre y se intensificará a partir del lunes 19. Desde ese día, podrían registrarse fuertes vientos, inundaciones costeras y erosión de playas.

El fenómeno avanzará lentamente y podría permanecer varios días cerca de la costa atlántica, por lo que sus efectos podrían extenderse durante buena parte de la semana del 19 al 25 de octubre.

Los meteorólogos advierten que la duración de la tormenta podría provocar inundaciones recurrentes durante los distintos ciclos de marea alta, especialmente en Carolina del Norte, Virginia, Maryland y Delaware.

¿Cuáles son los peligros que podría traer esta tormenta?

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre los posibles efectos de la tormenta, especialmente en Outer Banks, Carolina del Norte, el sureste de Virginia y las comunidades costeras de Maryland y Delaware.

Entre los principales peligros se encuentran:

Inundaciones costeras: el nivel del agua podría aumentar entre 0,6 y 0,9 metros por encima de lo normal, con máximos locales de entre 1,2 y 1,8 metros en sectores de Virginia y Carolina del Norte.

Erosión de playas: las fuertes olas podrían arrastrar arena y provocar daños en las costas.

Cortes de rutas: algunas calles y carreteras costeras podrían quedar inundadas, especialmente la Ruta 12 de Outer Banks.

Oleaje intenso: mar adentro, las olas podrían alcanzar entre 4,6 y 7,6 metros de altura, lo que dificultaría la navegación.

Corrientes de resaca: las condiciones peligrosas para los bañistas podrían extenderse hasta la costa atlántica de Florida.

Lluvias intensas: si el sistema se aproxima lo suficiente a tierra, podrían registrarse fuertes precipitaciones desde Nueva Jersey hasta el este de las Carolinas.

La tormenta podría provocar ráfagas de hasta 113 km/h en determinadas zonas, junto con inundaciones costeras y oleaje intenso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Recomendaciones y cuidados para tener en cuenta durante la tormenta

Ante la llegada de una nueva tormenta a la costa este de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados con los fuertes vientos y las posibles inundaciones.