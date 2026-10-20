Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Primer plano de un cabezal de ducha cubierto con una bolsa de plástico transparente, sujetada con una banda elástica.

El vinagre blanco es uno de los ingredientes que suelen utilizarse para realizar distintas tareas de limpieza en el hogar. Entre sus aplicaciones se encuentra un método sencillo para retirar los depósitos minerales que pueden acumularse en el cabezal de la ducha.

Según explica la Universidad de Georgia, colocar una bolsa con vinagre blanco alrededor del cabezal de la ducha puede ayudar a eliminar estas acumulaciones sin necesidad de desmontar la pieza.

La recomendación aparece en una publicación de su Servicio de Extensión, dedicada a compartir consejos prácticos para el mantenimiento y cuidados del hogar.

¿Para qué sirve colocar una bolsa con vinagre en el cabezal de la ducha?

Con el uso cotidiano, el cabezal de la ducha puede acumular depósitos minerales provenientes del agua. Estos residuos pueden quedar adheridos a su superficie y resultar difíciles de retirar durante una limpieza habitual.

La Universidad de Georgia propone utilizar vinagre blanco para tratar estas acumulaciones mediante un procedimiento que permite mantener el producto en contacto con el cabezal durante un tiempo determinado.

El método consiste en colocar el vinagre dentro de una bolsa de plástico y sujetarla alrededor de la pieza, de manera que el líquido actúe sobre los depósitos minerales.

Botella de vinagre blanco junto a una bolsa de plástico transporte y una banda elástica, con un cabezal de ducha. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

¿Cómo limpiar el cabezal de la ducha con vinagre blanco?

De acuerdo con las instrucciones de la Universidad de Georgia, el procedimiento puede realizarse siguiendo estos pasos:

Llenar una bolsa de plástico hasta la mitad con vinagre blanco. Colocar la bolsa sobre el cabezal de la ducha, de manera que la zona que se desea limpiar quede en contacto con el líquido. Sujetar la bolsa al cabezal con una banda elástica para mantenerla en su lugar. Dejar actuar el vinagre durante aproximadamente una hora.

Esta técnica permite aplicar el producto directamente sobre la zona donde se acumulan los minerales, sin necesidad de retirar el cabezal de su instalación.

¿Cuánto tiempo hay que dejar el vinagre en el cabezal de la ducha?

La Universidad de Georgia recomienda dejar la bolsa con vinagre blanco colocada durante aproximadamente una hora.

Antes de aplicar el procedimiento, conviene comprobar que el material y el acabado de la ducha sean compatibles con productos ácidos como el vinagre, ya que algunas superficies pueden dañarse con su uso.