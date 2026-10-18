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El USDA recomienda conservar los huevos en su envase original para mantener una temperatura más estable.

Guardar los huevos en la puerta de la heladera es una práctica habitual, especialmente porque muchos refrigeradores cuentan con compartimientos diseñados para colocarlos. Sin embargo, este espacio no es el más recomendado para su conservación.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los huevos deben mantenerse en su envase original y sobre un estante interior del refrigerador, donde la temperatura presenta menos variaciones.

¿Por qué no se recomienda guardar los huevos en la puerta de la heladera?

De acuerdo con el USDA, la temperatura de los compartimientos ubicados en la puerta fluctúa más que la del interior del refrigerador, debido a la exposición al aire caliente cada vez que se abre.

Por este motivo, aunque la heladera tenga un espacio específico para colocar huevos , el organismo recomienda conservarlos en un estante interior.

Además, el USDA señala que las fluctuaciones de temperatura son importantes para la seguridad alimentaria, ya que una refrigeración adecuada ayuda a reducir el crecimiento de bacterias como la Salmonella.

¿Cuál es la mejor manera de conservar los huevos en la heladera?

El USDA recomienda mantener los huevos en su caja original y colocarlos en la parte más fría del refrigerador, evitando los compartimientos de la puerta.

Para una conservación adecuada, el organismo también aconseja:

Mantener la heladera a una temperatura de 4,4 °C o menos.

Guardar los huevos en su envase original, sobre un estante interior.

Evitar abrir la puerta innecesariamente y cerrarla lo antes posible.

Refrigerar los huevos después de comprarlos, sin dejarlos a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

La correcta refrigeración de los alimentos ayuda a mantener su calidad y seguridad. Shutterstock

Estas recomendaciones buscan mantener condiciones de almacenamiento adecuadas y reducir los riesgos asociados con las variaciones de temperatura.