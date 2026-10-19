No todas las manchas se tratan de la misma manera y conocer cuál es la mejor alternativa en función del producto que las causó puede ahorrar mucho tiempo al momento de lavar la ropa.
En ese sentido, la sal y el agua con gas son dos aliados que pueden ayudar cuando lo que estamos intentando remover es una mancha de vino, ya sea de la ropa o del mantel. Combinar estos ingredientes es una de las recomendaciones específicas brindadas por la extensión de la Universidad de Georgia para el vino derramado.
El truco para quitar las manchas de vino usando sal y agua con gas
En su sección destinada al cuidado de textiles, la institución detalla que las manchas de vino pueden quitarse aplicando el siguiente procedimiento:
- Espolvorear la mancha fresca lo antes posible con sal de mesa (esto permitirá absorber parte del líquido en la zona percutida)
- Limpiar la zona suavemente usando una esponja húmeda en agua con gas o agua fría
- Secar bien con un paño (a toquecitos sobre la mancha)
- Dejar que seque completamente
Este remedio casero funciona por dos procesos químicos y físicos: la absorción por capilaridad y la diferencia de solubilidad (ósmosis). El vino tinto es mayoritariamente agua y alcohol. Cubrir las manchas con sal de mesa permite que esta se seque sobre la zona afectada y que los cristales actúen como esponjas diminutas, atrayendo el líquido atrapado entre las estructuras de la tela antes de que llegue a fijarse.
Si bien este es uno de los métodos recomendados, también se recomiendan alternativas cómo:
- Remojar la prenda 15 minutos en aproximadamente 1 litro de agua tibia, 1/2 cucharadita de detergente y 1 cucharada de vinagre blanco
- Enjuagar bien cuando haya pasado el tiempo sugerido
- Si la mancha no se fue, se aconseja humedecer una esponja con alcohol isopropílico y limpiar suavemente. Luego enjuagar otra vez
- Al meter la prenda al lavarropas, lo ideal es añadir un blanqueador que sea apto para las telas que van a limpiarse
Información importante sobre la remoción de manchas
Antes de aplicar cualquier tratamiento, la advertencia de la institución es:
- Verificar siempre las instrucciones de la etiqueta de cada prenda y nunca utilizar productos que se encuentren contraindicados en ella
- Testear los productos a utilizar en alguna zona estratégica y poco visible para verificar que la tela no se dañe
- Seguir las recomendaciones del fabricante al desechar o almacenar productos comprados
- Garantizar que se cuenta con la ventilación adecuada al momento de aplicar procedimientos de limpieza