La sal y el agua con gas pueden ayudar a remover ciertos tipos de manchas si se los utiliza combinados.

No todas las manchas se tratan de la misma manera y conocer cuál es la mejor alternativa en función del producto que las causó puede ahorrar mucho tiempo al momento de lavar la ropa.

En ese sentido, la sal y el agua con gas son dos aliados que pueden ayudar cuando lo que estamos intentando remover es una mancha de vino, ya sea de la ropa o del mantel. Combinar estos ingredientes es una de las recomendaciones específicas brindadas por la extensión de la Universidad de Georgia para el vino derramado.

El truco para quitar las manchas de vino usando sal y agua con gas

En su sección destinada al cuidado de textiles, la institución detalla que las manchas de vino pueden quitarse aplicando el siguiente procedimiento:

sal de mesa (esto permitirá absorber parte del líquido en la zona percutida) Espolvorear la mancha fresca lo antes posible con(esto permitirá absorber parte del líquido en la zona percutida)

Limpiar la zona suavemente usando una esponja húmeda en agua con gas o agua fría

Secar bien con un paño (a toquecitos sobre la mancha)

Dejar que seque completamente

Este remedio casero funciona por dos procesos químicos y físicos: la absorción por capilaridad y la diferencia de solubilidad (ósmosis). El vino tinto es mayoritariamente agua y alcohol. Cubrir las manchas con sal de mesa permite que esta se seque sobre la zona afectada y que los cristales actúen como esponjas diminutas, atrayendo el líquido atrapado entre las estructuras de la tela antes de que llegue a fijarse.

La sal y el agua con gas pueden ayudar a remover manchas de vino.

Si bien este es uno de los métodos recomendados, también se recomiendan alternativas cómo:

Remojar la prenda 15 minutos en aproximadamente 1 litro de agua tibia, 1/2 cucharadita de detergente y 1 cucharada de vinagre blanco

Enjuagar bien cuando haya pasado el tiempo sugerido

Si la mancha no se fue, se aconseja humedecer una esponja con alcohol isopropílico y limpiar suavemente. Luego enjuagar otra vez

Al meter la prenda al lavarropas, lo ideal es añadir un blanqueador que sea apto para las telas que van a limpiarse

Información importante sobre la remoción de manchas

Antes de aplicar cualquier tratamiento, la advertencia de la institución es: