Este martes, 17 de febrero de 2026, Víctor Florencio, conocido en todo el mundo como "Niño Prodigio", explicó qué dice el horóscopo para cada signo del zodíaco de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo, según los astros. ¡Feliz Año Nuevo chino! Comienza el año del Caballo de Fuego, marcado por un Eclipse Solar en Acuario que transforma lo colectivo. Es un momento para reinventarnos con audacia y a partir del mediodía, la Luna en Piscis nos invita a fluir y vivir con empatía. Este eclipse transmite un mensaje evidente: para alcanzar resultados diferentes, es necesario atreverse a probar cosas nuevas. Investigar nuevas posibilidades renueva tu vitalidad. Tus guías indican rutas alternativas. En la tarde, un éxito te llena de alegría y te asegura que el esfuerzo ha sido recompensado. Evita compartir demasiado sobre tu vida personal: proteger tu privacidad te ayuda a mantener tu energía y concentración. No todas las ofertas externas son adecuadas en este momento. Por la tarde, una sensación sutil y profunda te rodea. Confía en esa intuición interna: te indicará el camino correcto sin que necesites dar explicaciones. El eclipse impulsa la interacción social: surgen individuos con quienes puedes comenzar proyectos y también conexiones más efímeras. Desde el mediodía, es recomendable alejarse del bullicio exterior. El silencio te permite sintonizar con tus emociones y limpiar tus energías antes de avanzar en nuevos caminos. Tus proyectos e ideas son valiosos, aunque no siempre obtengan el reconocimiento que esperabas. Ser pionero puede ser desafiante, pero tu valor no se mide por la opinión de los demás. Por la tarde, salir con amigos y disfrutar de música puede revitalizar el espíritu y reavivar la esperanza. Presta atención a una oferta tentadora que podría distanciarte de una persona significativa. Opta por lo genuino en lugar de lo ostentoso. Por la tarde, liberar tensiones en un ambiente íntimo te anima a profundizar, revelar secretos y sintonizar con un deseo que te revitaliza. Es momento de abordar la salud desde perspectivas innovadoras, implementando acciones que revitalicen tanto el cuerpo como la mente. No te quedes solo con pensamientos: actúa, respira hondo y hazlo ya. Más tarde, una persona encantadora sugiere una propuesta romántica que despierta curiosidad. Si deseas que el amor florezca, no te apresures ni fuerces las circunstancias. Deja que las cosas surjan de forma natural y anímate a ser flexible. Disfrutar del momento presente es fundamental. Por la noche, un baño relajante puede ayudar a liberar tensiones y a lograr un sueño reparador. Aparecen atractivas invitaciones sociales, pero es importante que estés presente y comprometido con tu familia. Tu papel es fundamental para mantener la cohesión familiar. El hogar actúa como un lugar de apoyo y energía. Por la tarde, dedicar tiempo a un pasatiempo te brinda una experiencia inspiradora y renovadora. Evita gastar en cosas efímeras: el despilfarro no te beneficia en este momento. En su lugar, reflexiona sobre cómo puedes ganarte la vida haciendo algo que te apasione y despierte tu creatividad. Por la tarde, recibirás una noticia que alegrará tus oídos, te tocará el corazón y estimulará tu imaginación. En las primeras horas del día, es recomendable alejarse de la rutina y observar las cosas desde una nueva perspectiva. Realiza pausas breves, sal a dar un paseo y libera tu mente. Al mediodía, al volver a casa, quítate los zapatos, pon música suave, enciende una fragancia y disfruta del momento. Este eclipse en tu signo te sugiere que te tomes un tiempo para ti si el ambiente en casa se siente tenso. Nadie se dará cuenta de que no estás. Deja que el viento te guíe, respira hondo, observa el cielo y permite que tu energía fluya. Por la tarde, date un capricho, como si fuera un momento de spa. La mente se mueve a gran velocidad y puede cansarte más de lo normal. Encuentra un refugio en tu mundo interno, indagando en asuntos que revitalicen tu esencia y activen cada célula. Por la tarde, al entrar la Luna en tu signo, todo se desarrolla con más armonía y tu energía mágica se expande nuevamente. Aries: algunos movimientos imprevistos en lo económico pueden sacudir planes y generar inquietud. Esta semana, el Caballo irrumpe para recordarte que no estás solo: apoyarte en un grupo o pedir ayuda abre salidas inesperadas. Compartir lo que te preocupa alivia la tensión y activas respuestas rápidas. Tauro: esta semana el Caballo llega para acelerar el ritmo y despertar ganas de encarar lo laboral de otra manera. Innovar suma, siempre que no te desconectes del entorno. Escuchar y acompañar procesos colectivos te permite renovar tu rol sin poner en juego tu posición. Géminis: con la irrupción del Caballo esta semana, aparecen oportunidades que avanzan más rápido que tus dudas. El temor a lo inestable no debería frenarte. Cuando algo entusiasma de verdad, moverte con decisión inaugura un nuevo escenario y deja atrás viejas vacilaciones. Cáncer: esta semana el Caballo mueve fuerzas intensas en lo colectivo y puede exponerte a tensiones que no te corresponden. Bajar el ruido externo y atender asuntos personales te permite sanar, activar recursos ocultos y resolver viejos enigmas. Piscis: esta semana el Caballo agita el entorno cercano y alguien inquieto puede alterar tu calma. Estás más permeable a absorber climas ajenos. Cuidar tu energía implica evitar el ruido innecesario y elegir espacios bien oxigenados para no sumar estrés a la psiquis. Acuario: con la irrupción del Caballo esta semana, movimientos en el ámbito familiar pueden tensionar tus planes personales. Tu mirada amplia y tu capacidad para pensar en frío serán claves. No permitas que cambios temporales te aparten de un propósito mayor. Leo: esta semana el Caballo irrumpe y reordena tus prioridades, generando cierta inestabilidad en los vínculos. El vértigo no favorece acuerdos ni encuentros, así que evita dejar a alguien importante en suspenso. La apertura y un gesto solidario pueden oxigenar el clima amoroso. Virgo: esta semana el Caballo despierta el deseo de escapar, viajar o cambiar de aire. Si no es posible hacerlo ahora, dispersarte no ayudará. Canaliza esa inquietud con creatividad: pequeños ajustes en la rutina pueden renovar tu día a día y devolver entusiasmo sin irte lejos. Libra: con la llegada del Caballo esta semana, el amor puede aparecer de forma inesperada. Atención a las reacciones impulsivas: apurarte podría arruinar una buena oportunidad. Si hay hijos, acompaña sin presionar experiencias que necesitan manifestarse con creatividad. Escorpio: esta semana el Caballo agita el clima familiar y trae influencias externas que pueden generar tensión. Mantener la unión y actuar con solidaridad será clave. Si alguien cercano necesita explorar nuevos rumbos, acompañar sin controlar promueve los vínculos y aliviana conflictos. Sagitario: esta semana el Caballo irrumpe en la vida doméstica y puede traer algún imprevisto que altere planes de diversión. Un desperfecto o contratiempo pide ingenio y humor. Improvisar opciones y soluciones será más efectivo que exasperarte. Hacer una pausa permite que la risa continúe. Capricornio: esta semana el Caballo despierta impulsos arriesgados ligados al placer o al dinero. Conviene evitar apuestas y decisiones financieras apresuradas. Mantenerte fiel a tu proyecto económico te protege de complicaciones. Elegir con conciencia hoy te ahorra inquietudes mayores más adelante.