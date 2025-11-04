La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento extra para todos los jubilados que reciben las prestaciones mensuales. Se trata de un ajuste que busca mejorar los ingresos de los beneficiarios y para que los mismos no se estanquen con el aumento del Costo de Vida (COLA).

El programa federal del Gobierno de los Estados Unidos distribuye los pagos a más de 70 millones de beneficiarios cada año. Las autoridades, además, establecen distintos montos de dinero dependiendo del estatus de jubilación.

Es oficial: aumentan todos los pagos del Seguro Social a partir de este mes

En octubre de cada año las autoridades del Seguro Social informan cuáles serán los aumentos que regirán para el próximo año. De acuerdo con los últimos reportes, a partir del 2026 se aplicará un aumento del 2.8% para todos los beneficiarios.

Este aumento busca ajustar los beneficios en relación al aumento de COLA y la inflación. De acuerdo con las estimaciones, esto representa un extra de 56 dólares para cada beneficiario por la jubilación.

Si usted recibe la jubilación y otro programa dentro de SSA, deberá averiguar con los agentes del programa sobre el dinero extra que recibirá por las otras prestaciones.

Cómo saber cuánto cobrarás por mes si eres beneficiario en Estados Unidos

Los beneficiarios del sistema de Seguridad Social en Estados Unidos pueden conocer el monto exacto que recibirán cada mes a través de una herramienta oficial del Gobierno. Este cálculo depende de los años trabajados, los aportes realizados y la edad en la que la persona decida jubilarse.

Para consultar el monto estimado, se debe ingresar a la página oficial de SSA y crear una cuenta personal. Desde allí, el sistema muestra un desglose del beneficio mensual según la edad de retiro elegida y los ingresos registrados.

Montos promedio según la edad de retiro