IRS envía a cartas a todos los contribuyentes que tengan obligaciones fiscales pendientes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con un sistema de notificaciones para informar a los contribuyentes sobre asuntos fiscales pendientes, especialmente cuando se detectan situaciones que requieren atención.

El organismo envía distintos tipos de avisos según la situación fiscal de cada contribuyente. Uno de ellos está relacionado con las deudas por impuestos impagos, que pueden derivar en medidas de cobro sobre sus cuentas bancarias si no se regularizan.

¿Qué significa recibir una Notificación CP14 del IRS?

Recibir una Notificación CP14 del IRS significa que el contribuyente tiene una deuda tributaria pendiente. El organismo suele enviar este aviso cuando existe un saldo adeudado de US$5 o más.

En la notificación se detalla el importe original de los impuestos, los pagos y créditos aplicados, así como las multas e intereses que se hayan añadido a la cuenta.

Por lo general, los intereses se acumulan diariamente, mientras que las multas por falta de pago se calculan mensualmente o por fracción de mes, hasta que se salda la deuda.

Recibir una Notificación CP14 del IRS significa que el contribuyente tiene una deuda tributaria pendiente. El organismo suele enviar este aviso cuando existe un saldo adeudado de US$5 o más. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se puede resolver y hasta cuándo hay tiempo?

De acuerdo con el IRS, los contribuyentes generalmente disponen de 21 días calendario desde la fecha de la notificación para pagar la deuda. Sin embargo, cuando el importe adeudado es de US$100.000 o más, el plazo se reduce a 10 días hábiles.

Se recomienda revisar cuidadosamente los datos del aviso y compararlos con la declaración de impuestos presentada, los extractos bancarios y los comprobantes de pago para verificar que no existan errores.

De ser posible, se recomienda cancelar la totalidad del monto adeudado. En caso contrario, el contribuyente puede solicitar un plan de pagos al IRS para regularizar su situación fiscal.

Si encuentra errores en la notificación o no está de acuerdo con el importe reclamado, puede comunicarse con el organismo a través del número de teléfono indicado en el aviso.

¿Qué sucede si no respondo a tiempo a la notificación CP14 del IRS?

Si el contribuyente no paga su deuda ni establece un acuerdo con el IRS, pueden continuar acumulándose multas e intereses sobre el saldo pendiente.

La multa por falta de pago generalmente equivale al 0,5% mensual sobre los impuestos pendientes, hasta alcanzar un máximo del 25%. Además, el IRS puede iniciar un procedimiento de cobro que, dependiendo de la situación y del cumplimiento de las notificaciones legales correspondientes, podría incluir las siguientes medidas: