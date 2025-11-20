En un contexto donde la transición energética avanza como prioridad mundial, los científicos siguen explorando alternativas para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Cada avance en este campo despierta expectativas, especialmente cuando involucra un recurso con potencial para impulsar la generación de energía limpia.

Un reciente descubrimiento mineral ha despertado comparaciones con la mítica "kriptonita" de los cómics, aunque en este caso no debilita a ningún superhéroe, sino que podría dar un impulso decisivo al futuro energético de la humanidad .

¿Cuál es el nuevo mineral “Kriptonita” hallado en la Tierra?

Se trata de la jadarita, conocida como el " gemelo terrestre de la kriptonita “. El mineral fue hallado en 2004 en el valle de Jadar, Serbia, por geólogos de la compañía Rio Tinto. En 2006, tras los análisis del Museo de Historia Natural de Londres y del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, fue reconocida oficialmente como una nueva especie mineral.

Se le apoda de tal manera porque su fórmula química, LiNaSiBO(OH), coincide con la que en la película Superman Returns aparecía en una caja de " kriptonita “. Aunque no brilla de color verde, como en los cómics, la jadarita se caracteriza por su color blanco apagado y su fluorescencia en tonos rosa-anaranjados bajo luz ultravioleta .

La “Kriptonita” real podría cambiar el futuro energético

Más allá de su llamativo apodo, la jadarita contiene litio y boro, elementos claves para la fabricación de baterías y tecnologías limpias . Según especialistas de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO), el yacimiento en Serbia es uno de los mayores depósitos de litio del mundo, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la transición verde.

Entre los usos destacados de este mineral:

Litio: esencial para la producción de baterías recargables en autos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Boro: utilizado en la industria del vidrio, la cerámica y como aislante en aplicaciones de energía.

Un mineral “super”

ANSTO trabaja junto a la industria para desarrollar soluciones que permitan aprovechar la jadarita de forma comercial. Ya ha producido compuestos de litio de grado batería a partir de distintos yacimientos, incluida esta "kriptonita real“, reforzando el papel de Australia y otras naciones en la cadena global de energía limpia.