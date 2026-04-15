Al cierre de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3606.43. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.23%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.97%. Esta tendencia refleja un debilitamiento continuo de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.69%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe en el corto plazo, impulsada por factores económicos favorables. El análisis sugiere que la fortaleza del Peso colombiano podría estar relacionada con un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.