El presidente Yamandú Orsi resolvió convocar al Consejo de Ministros para el próximo lunes 12 de octubre. Será un encuentro con agenda abierta a partir de las 10 de la mañana en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en el Prado.

Se trata de la 11ª reunión del Consejo de Ministros en lo que va de 2026 y la 17ª desde que Orsi asumió el gobierno. En varias oportunidades el presidente ha manifestado su intención de imprimirle una mayor frecuencia en las convocatorias al gabinete.

A 21 meses de haber asumido Orsi, el Consejo de Ministros sesionó en promedio cada 27 días en 2026 y cada 48 días en 2025.

Esta reunión se produce días después de que se alcanzara un acuerdo entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), uno de los temas que marcó la agenda en el Consejo de Ministros anterior.

Camilo dos Santos Ayala

Este Consejo de Ministros llega días después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgara que 95 mil uruguayos salieron de la pobreza en el primer semestre de este año con respecto al mismo período de 2025.

La anterior reunión fue el 1º de setiembre, cuando se trató el precio de los combustibles, el proyecto de ley de política espacial, la licitación para la construcción del Hospital de la Costa a un costo de 36 millones de dólares y el estado de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otros temas.