El empresario José Luis Manzano se interesó por la cocina del chef Colagreco

Uno de los puntos claves si se habla de naturaleza, es Pueblo Edén. Hasta allí llegaron diferentes empresarios, que fueron agasajados por uno de los cocineros más influyentes del mundo y poseedor de tres estrellas Michelin, Mauro Colagreco. Quien lo acompañó a elaborar los sofisticados platos, fue el chef Lucas Bustos, reconocido tanto en Uruguay como en Europa.

Mauro Colagreco diseñó el el almuerzo el aire libre Pablo Kreimbuhl

La jornada de intercambio, y networking en la costa esteña de uruguay, es cada vez más frecuente, pensando más que nada en la naturaleza que ofrece Uruguay.

Según se supo, el protagonista gastronómico fue el aceite de oliva extra virgen uruguayo Lote 8, presentado en un menú especialmente diseñado para destacar sus cualidades.

El aceite Lote 8 se produce a partir de aceitunas propias, cosechadas a mano, y se elabora mediante extracción en frío con tecnología italiana, lo que garantiza baja acidez y estándares internacionales de calidad.