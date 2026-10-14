El estudio descubrió que los recuerdos espontáneos del adolescente son mucho más frecuentes que los de otras personas.

Un adolescente de 16 años identificado con las iniciales KCL fue objeto de un estudio publicado en la revista científica Cortex, que examinó su memoria autobiográfica y la forma en que recupera recuerdos de su vida cotidiana.

Los investigadores confirmaron que cumple los criterios de la memoria autobiográfica altamente superior (HSAM), una capacidad excepcional para recordar acontecimientos personales con gran detalle, por lo que una interpretación adecuada puede ser que recuerda “casi todo” de su vida.

El trabajo se concentró especialmente en los recuerdos que aparecen de manera involuntaria, sin que la persona intente evocarlos.

¿Qué descubrieron los científicos sobre su memoria?

Para analizar el caso, el equipo combinó cuestionarios estandarizados con pruebas de laboratorio supervisadas a distancia. También evaluó distintos aspectos de la memoria, la atención, los pensamientos espontáneos y la experiencia subjetiva de recordar.

Los resultados mostraron que KCL experimentaba recuerdos autobiográficos involuntarios con una frecuencia marcadamente superior a la del grupo de comparación. La diferencia apareció tanto en sus respuestas a los cuestionarios como en las tareas experimentales.

Sin embargo, los investigadores observaron que no tenía una mayor frecuencia general de pensamientos ajenos a las tareas. La particularidad estaba en el contenido: cuando su mente se desviaba, era más probable que aparecieran recuerdos de su propia vida.

Científicos reconocieron la capacidad excepcional del adolescente para recordar acontecimientos personales con gran detalle. Shutterstock

¿Cómo explica la ciencia este fenómeno?

El estudio plantea que esta capacidad podría estar relacionada con una mayor sensibilidad a las señales que activan recuerdos y con un umbral más bajo para recuperarlos. En otras palabras, determinados estímulos podrían hacer que una experiencia personal vuelva a la mente con mayor facilidad.

Entre los principales hallazgos, los autores destacan que:

Los recuerdos involuntarios son especialmente frecuentes en KCL frente al grupo de comparación.

La tendencia es específica de los recuerdos autobiográficos , no de todos los pensamientos espontáneos.

Su confianza en la precisión de sus recuerdos es elevada, aunque esto no significa que cada recuerdo haya sido verificado como exacto.

El trabajo aporta información sobre cómo funciona la memoria autobiográfica altamente superior , pero se trata del estudio de un único caso. Por eso, sus resultados no permiten generalizar las conclusiones a todas las personas con esta capacidad.

Los investigadores señalan que todavía es necesario comprender mejor los mecanismos que explican este tipo de memoria. El caso de KCL contribuye a esa investigación, especialmente al poner el foco en los recuerdos que aparecen sin una búsqueda deliberada.