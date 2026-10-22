Genomma Lab: el regreso de Rodrigo Herrera y su apuesta por la IA

Genomma Lab Internacional reportó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, destacando un crecimiento del 1.3% en sus ventas netas, impulsado por la sólida recuperación en México y un incremento del 12.2% en América Latina, así como un repunte del 18.6% en su utilidad neta, que alcanzó los MXN $514.9 millones. Este panorama financiero llega unas semanas después del anuncio corporativo de que Rodrigo Herrera, fundador de la empresa y exestrella de Shark Tank, retomará el cargo de director general para liderar una transformación profunda con inteligencia artificial.

Sin embargo, el informe también expone importantes contrapesos operativos. Los márgenes de la compañía sufrieron presiones: el margen bruto se contrajo 244 puntos base (ubicándose en 61.4%) debido a la destrucción de productos retornados en Estados Unidos, mayores gastos promocionales y el impacto del nuevo impuesto a bebidas endulzadas en México. Asimismo, el margen EBITDA retrocedió un 10.3% interanual.

Sobre este momento de transición, el CEO saliente Marco Sparvieri señaló: “El tercer trimestre de 2026 confirma que nuestro plan de recuperación está funcionando. México mejoró por el tercer trimestre consecutivo y el sell-out volvió a crecer”.

Pese a los desafíos en el mercado hispano de EE.UU. y la persistente compresión de márgenes, la empresa apuesta a que el liderazgo de Herrera y la innovación tecnológica solidifiquen su rentabilidad a largo plazo.

Un pilar clave en la nueva etapa de Genomma Lab bajo el mando de Rodrigo Herrera será la integración de tecnología avanzada, cuya primera muestra oficial se presentará el próximo 3 de diciembre en Nueva York.

Según adelantó la directiva, este evento revelará un nuevo modelo operativo y una plataforma de inteligencia artificial en acción, diseñada para optimizar la ejecución comercial, acelerar la innovación de productos y replicar estrategias exitosas de manera estandarizada en las distintas marcas, funciones y geografías donde opera la compañía.

GIS gana tracción en Norteamérica, pero Europa le pone freno

Grupo Industrial Saltillo (GIS) cerró el tercer trimestre de 2026 con mejores márgenes y mayor generación operativa, apoyado en el desempeño de Draxton en Norteamérica. El avance, sin embargo, contrastó con un escenario más complicado en Europa y con la debilidad de Cinsa en México.

Las ventas netas consolidadas crecieron 7% interanual, a u$s 267 millones, mientras que el EBITDA aumentó 17%, hasta 27 millones. Con ello, el margen EBITDA se ubicó en 10%.

Buena parte del impulso provino de Draxton en Norteamérica, donde la demanda de vehículos comerciales y camionetas de gran tamaño ayudó a compensar la debilidad de la industria automotriz ligera.

También influyó el avance de nuevos programas. La planta de San Luis Potosí, por ejemplo, operó por encima del 90% de su capacidad instalada durante el periodo.

El desempeño operativo vino acompañado de una estrategia financiera conservadora. GIS acumuló un año y medio sin contratar nueva deuda y mantuvo su índice de apalancamiento en 2.2 veces.

La combinación de control sobre las inversiones y generación de efectivo abrió espacio para remunerar nuevamente a los accionistas. La empresa anunció un segundo pago de dividendos por u$s 15 millones para diciembre.

El contraste está fuera de Norteamérica.

En Europa y Asia, las paradas estacionales de verano coincidieron con una demanda débil y una mayor presión competitiva de fabricantes chinos. A ello se agregó un impacto de u$s 4 millones relacionado con el desfase entre el aumento de las tarifas eléctricas y su recuperación vía precios con clientes.

Ese rezago seguirá pesando sobre los resultados: la compañía prevé que el ajuste no quede completamente reflejado sino hasta 2027.

En México, Cinsa mostró otro de los puntos débiles del trimestre. La división de artículos para cocina y mesa resintió la desaceleración del consumo, con una caída de 10% en sus ingresos y un EBITDA negativo de u$s 1 millón

Quálitas piensa a 20 años: quiere hacer de salud un negocio tan grande como autos

A casi cuatro años del lanzamiento de Quálitas Salud, Quálitas Controladora mantiene la apuesta por construir un segundo negocio relevante fuera del seguro automotriz, aunque por ahora su peso dentro del grupo sigue siendo reducido.

Durante la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2026, la compañía dejó claro que no espera resultados inmediatos. La prima generada por salud todavía no es relevante frente al portafolio consolidado y, de acuerdo con la administración, nunca se planteó que la nueva división modificara los resultados del grupo en el corto plazo.

La expectativa, en cambio, está puesta mucho más adelante. Quálitas considera que, en un horizonte de 10 a 20 años, salud podría alcanzar una escala comparable con la que tiene actualmente su negocio de seguros para automóviles.

La apuesta cobra relevancia porque supone llevar a Quálitas más allá del mercado en el que ha construido su principal posición: los seguros automotrices.

El desarrollo del negocio de salud ocurre, además, mientras el negocio principal mantiene niveles elevados de rentabilidad.

En el tercer trimestre, Quálitas reportó una utilidad neta de MXN $1,800 millones y un retorno sobre capital (ROE) de 27.5%. El índice combinado se ubicó en 92.7%, mientras que el portafolio de inversiones, concentrado principalmente en instrumentos de renta fija, registró un rendimiento al vencimiento de 8.5%.

Ese desempeño le da al grupo margen para desarrollar un negocio que, por ahora, tiene más peso estratégico que financiero.

Bernardo Salas, CEO y vicepresidente de la compañía, explicó que el objetivo es construir gradualmente una oferta capaz de generar valor para asegurados, agentes e inversionistas.

“El tamaño de la prima aún no es relevante para el portafolio general, pero este nunca fue el intento de mover la aguja a corto plazo. Es una apuesta a largo plazo”.

La expansión incluye productos dirigidos a pequeñas y medianas empresas, así como esquemas enfocados en prevención mediante redes cerradas de hospitales.

El movimiento abre para Quálitas un mercado distinto al automotriz, pero también uno en el que todavía deberá demostrar que puede trasladar su escala y experiencia aseguradora a otra categoría.

Por ahora, salud difícilmente cambia la lectura financiera de Quálitas. Lo relevante está en el horizonte que la propia compañía puso sobre la mesa: convertir una operación todavía pequeña en un negocio que, con el tiempo, pueda tener una escala comparable con seguros de autos.