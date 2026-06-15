En esta noticia ¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos?

Diferentes entidades bancarias confirmaron que algunas de sus sucursales ofrecerán un servicio más amplio a sus usuarios. En el país, la mayoría de las instituciones financieras opera en ventanilla de lunes a viernes, generalmente entre las 8 y las 16, pero esto comenzará a cambiar.

Algunos bancos en México anunciaron ajustes en los horarios de atención, ampliando el servicio de ayuda al público los sábados. De esta manera, los clientes podrán asistir a las ventanillas los fines de semana, además de lunes a viernes.

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¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos?

Inbursa ha confirmado la ampliación de horarios en varias de sus sucursales en la Ciudad de México.

A partir de este momento, dichas sucursales ofrecerán atención en ventanilla de lunes a sábado.

Horario de fin de semana: 9:00 a 16:00.

Las sucursales que implementarán este nuevo esquema son:

Sanborns Reforma 222: Reforma 222, Juárez, C.P. 06600.

Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Norte 70, Santa María la Ribera, C.P. 06400.

Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur 882, Del Valle Centro, C.P. 03100.

Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900.

Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000.

No solo Inbursa implementará modificaciones. BBVA comunicó que ampliará la atención en ciertas sucursales de la CDMX .

Nuevo horario de los sábados: 9:00 a 14:30.

Las sedes del BBVA que adoptarán el presente horario son las siguientes:

Gran Sur – Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán

World Trade Center – Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez

Metrópoli Patriotismo – Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez

Nueva Santa María – Av. Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco

San Jerónimo – Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

Plaza Universidad – Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez

Parque Delta – Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez

Plaza Leones – Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón

Patio Santa Fe – Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón

Miramontes Zapamundi – Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán

Perisur – Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán

Félix Cuevas – Félix Cuevas 206, Del Valle Sur, Benito Juárez

Toreo – Periférico Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan

San Juan de Aragón – José Loreto Fabela 55, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero

Plaza Observatorio – Av. Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón

Banco Azteca presenta ventajas significativas al operar de manera ininterrumpida, ya que opera los siete días de la semana. Su servicio en ventanilla durante el fin de semana está disponible de 9 a 21 horas, proporcionando atención todos los días del año, incluidos los días festivos oficiales.