Grupo México dio a conocer que su subsidiaria estadounidense decidió salir de la licitación en Argentina.

En esta noticia Grupo México reporta alza de 56% en utilidad neta

Las acciones de Grupo México, el conglomerado minero y ferroviario de Germán Larrea, cerraron con un alza de 0.8% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el miércoles 21 de octubre, luego de que Grupo México Transportes USA decidiera retirarse del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, la principal operadora ferroviaria de carga de Argentina.

“Grupo México informa que ha decidido no avanzar en la contienda”, informó la empresa en un comunicado, sin detallar los motivos de su decisión.

Los títulos de Grupo México, propietario de Ferromex, finalizaron la jornada en MXN$242.82 por unidad, de acuerdo con datos de la BMV.

En junio de este año, Reuters informó que Grupo México Transportes USA, subsidiaria estadounidense del conglomerado, había alcanzado un acuerdo con Wabtec para participar en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística.

Durante una conferencia con analistas sobre sus resultados del segundo trimestre de 2026, directivos de Grupo México señalaron que Argentina representaba un mercado atractivo por la dimensión de su red ferroviaria.

En ese momento, estimaron que la modernización de la infraestructura requeriría inversiones cercanas a u$s3,000 millones, que tendrían que desplegarse gradualmente durante un periodo de entre cinco y ocho años.

“Brasil y Argentina son mercados suficientemente grandes; incluso podrían ser tan grandes o mayores que el mercado que hoy tenemos en México”, comentó la administración.

Sin embargo, los directivos del conglomerado de Germán Larrea puntualizaron que el desarrollo de estos proyectos dependía del marco regulatorio y de la posibilidad de operar directamente los activos ferroviarios.

De acuerdo con Reuters, la privatización de Belgrano Cargas, que opera las tres principales líneas ferroviarias de carga de Argentina, buscaba modernizar una red con infraestructura obsoleta para mejorar la logística de los sectores agrícola, minero y energético.

Grupo México reporta alza de 56% en utilidad neta

La decisión de Grupo México Transportes USA de abandonar la licitación en Argentina se conoce después de que Grupo México reportara un incremento de 56% en la utilidad neta de la parte controladora durante el tercer trimestre de 2026.

La ganancia pasó de u$s1,285 millones a u$s2,003 millones, mientras que los ingresos aumentaron 37.9%, a u$s6,333 millones, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

El flujo operativo, medido a través del EBITDA, creció 50.5%, a u$s3,769 millones. En tanto, el margen EBITDA se expandió a 59.5%, desde 54.6% registrado en el mismo periodo de 2025.

“La División Minera obtuvo ventas acumuladas por u$s14,429 millones al tercer trimestre de 2026, 39.6% por encima del 2025 como resultado de un incremento en los volúmenes de venta de zinc y mayores precios de cobre (+30.6% COMEX), molibdeno (+34.6%), zinc (+26.2%) y plata (108.2%)”, señaló la empresa en su reporte financiero.