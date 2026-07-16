La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Acuario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Acuario para este jueves

Te llegarán llamadas cariñosas de amigos y de personas con las que no hablas desde hace tiempo. Te llenarán de energía y buenas vibras y te sentirás arropado. No desaproveches la ocasión de expresarles cuánto los valoras. Tu energía mental estará muy elevada.

El horóscopo del día para Acuario (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Acuario tendrá hoy buena suerte en el amor: la comunicación fluirá y los gestos sinceros abrirán puertas. La compatibilidad destacada del día es con Géminis, ideal para conexiones ágiles y espontáneas.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este jueves?

Acuario, en el trabajo, la energía mental elevada y el cariño de esas llamadas te dan suerte: resuelves con claridad, refuerzas alianzas y surgen oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Acuario puede cuidar su salud equilibrando mente y cuerpo: prioriza buen sueño, hidratación y movimiento diario, limita pantallas y practica respiración o meditación para gestionar el estrés.

Consejos de hoy para Acuario

Atiende las llamadas con cariño. Enfoca tu energía en una tarea clave. Expresa gratitud y fortalece vínculos.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.