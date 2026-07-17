El dólar canadiense presenta una cotización de 12.44 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 17 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió 0.50%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.44 pesos y un mínimo de 12.41 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 0,55%, mientras que en el último año mostró una variación de -5,64%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

El Dólar canadiense mostró alta volatilidad en 10 días: tras un inicio mixto, encadenó tres descensos a mitad del periodo, luego dos avances, una caída y un alza final, quedando sin una tendencia clara.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.33%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es superior a cero. Esto indica que se ha fortalecido en relación con días anteriores, sugiriendo un aumento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, si el dato 1 hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja en su cotización, lo que habría generado preocupación entre los inversionistas. La tendencia actual refleja un entorno favorable para el Dólar canadiense y su posible apreciación en los mercados.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que la economía canadiense podría estar mostrando signos de fortaleza, lo que resulta atractivo para los inversores y potencialmente afecta el comercio exterior.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.