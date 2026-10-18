El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, durante el acto de precampaña celebrado este domingo en Barcelona.

Alberto Núñez Feijóo ha prometido impulsar una ley antiokupaciones si llega a la presidencia del Gobierno español tras las elecciones del 29 de noviembre. El líder del PP quiere que la nueva normativa permita expulsar a los okupas en 48 horas y ha encargado al alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, que encabece su elaboración.

Durante un acto de precampaña celebrado en Barcelona junto a Albiol y al líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha defendido una política de “tolerancia cero con los okupas”. “Fuera en 48 horas, sí o sí”, ha afirmado ante centenares de asistentes. Además, ha pedido a Albiol que lidere el proyecto a partir de los próximos comicios, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Feijóo encarga a Albiol la nueva ley antiokupación del PP

El líder popular ha confiado en Xavier García Albiol para encabezar la elaboración de la futura ley antiokupación, una de las propuestas que ha presentado durante la precampaña electoral. “Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiokupación en España”, ha señalado Feijóo al alcalde de Badalona.

El presidente del PP también ha prometido “tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia” y ha defendido la “protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita”.

Feijóo ha destacado la experiencia de Albiol al frente del Ayuntamiento de Badalona y ha asegurado que “conoce perfectamente” los problemas de las ciudades porque “los vive y los combate día a día”. En este sentido, lo ha definido como “el político peatonal de Cataluña”.

Por su parte, Alejandro Fernández ha respaldado su candidatura y ha afirmado que Albiol es “el mejor candidato” porque “no necesita prometer” que luchará contra la ocupación o mejorará la seguridad, ya que “ya lo está haciendo” en Badalona.

Alberto Nuñez Feijóo, acompañado del alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, durante el acto de precampaña celebrado este domingo en Barcelona. EFE/ Andreu Dalmau

El PP pide movilizar el voto en Cataluña para llegar a la Moncloa

Durante el acto, Feijóo ha subrayado la importancia de Cataluña para alcanzar la presidencia del Gobierno y ha pedido a Albiol que recorra toda la comunidad durante los próximos días, más allá de la provincia de Barcelona.

El líder del PP ha recordado los resultados de las elecciones de 2023 y ha asegurado que a su partido le “faltaron cuatro escaños para gobernar, y dos de ellos estaban aquí”. Según ha explicado, “por unos cientos de votos perdimos un escaño en Lleida y otro en Girona”.

“Necesito que Cataluña impulse esa gran mayoría para producir el cambio”, ha enfatizado. Además, ha emplazado a los catalanes a elegir entre Albiol y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio. “Este es el país que nos jugamos el 29N. Por eso, ningún voto de centro y centroderecha en Cataluña puede servir para alargar la decadencia de Sánchez, Colau y el resto de sus socios”, ha afirmado.

Albiol, que fue confirmado como cabeza de lista del PP por Barcelona, ha asegurado que estará “a la altura de las circunstancias, tanto física como políticamente”. También ha prometido llevar al Congreso la voz de “las personas normales” de las ciudades catalanas.

El candidato ha puesto como ejemplo los encuentros que mantuvo antes del acto con una vecina de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, y con el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle. “ Esta es la mejor muestra del proyecto que representamos, personas de diferentes realidades que tienen una cuestión en común, la necesidad de vivir en libertad, tranquilidad y tener un mejor nivel de vida ”, ha señalado.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido movilizar el voto en Cataluña para lograr una mayoría que permita al PP llegar a la Moncloa. Shutterstock

Feijóo llama a “defender España en las urnas” el 29 de noviembre

En su intervención, Feijóo también ha aludido a la situación en Ceuta y ha llamado a “defender España en las urnas”. El líder popular ha advertido contra una posible “invasión” de la democracia y ha planteado los comicios como una elección entre dos alternativas: “ El 29 de noviembre elegimos entre sumisión o firmeza. Vender España o defender España ”.

En relación con Marruecos, ha defendido una política de “buena vecindad y firmeza, nunca sumisión. Y con España lealtad”. Feijóo también ha criticado al PSOE por, según sus palabras, querer “meter miedo” a la ciudadanía ante un posible Gobierno del PP. “Que no metan miedo. Lo que meten ellos es la mano en el bolsillo de los españoles”, ha afirmado.

Además, ha acusado a los socialistas de estar “acostumbrados a la corrupción y la extorsión” y ha prometido que “todo se va a saber” y “todo se va a limpiar”. En referencia a los colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha añadido: “¡A todos los sanchistas a sueldo para mentir y para difamar, el 29 de noviembre os vais a la calle!”.