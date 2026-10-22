El PSOE ha negado este jueves que negocie con Frente Amplio para que la coalición de izquierdas retire sus candidaturas al Congreso en determinadas provincias en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PSOE ha negado este jueves que negocie con Frente Amplio para que la coalición de izquierdas retire sus candidaturas al Congreso en determinadas provincias en las elecciones generales del 29 de noviembre. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha asegurado que las conversaciones entre ambas formaciones se limitaron al acuerdo para el Senado.

En una entrevista en la Cadena SER, Torró se ha referido a la decisión de CHA-Frente Amplio Aragón de no concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto de izquierdas. La dirigente socialista ha atribuido la polémica a una serie de “malentendidos” y ha señalado que el PSOE ya ha comenzado a registrar sus listas únicas para la Cámara Baja, un proceso que prevé concluir este viernes.

¿Qué ha dicho el PSOE sobre un posible acuerdo electoral con Frente Amplio?

Torró ha insistido en que las negociaciones con Frente Amplio se centraron exclusivamente en el Senado. Según ha explicado, ambas formaciones alcanzaron “rápidamente” un acuerdo para presentar una candidatura conjunta a la Cámara Alta, con el objetivo de evitar que el PP y Vox amplíen su influencia parlamentaria.

Rebeca Torró, actual secretaria de Estado de Industria, será la nueva secretaria de Organización del PSOE. Ana Escobar

La responsable de Organización del PSOE también ha asegurado que la coalición estaba abierta a la participación de todas las fuerzas de izquierdas. Preguntada por la posibilidad de que Podemos se sumara al pacto, ha defendido que el acuerdo alcanzado es “muy potente”.

Las declaraciones se producen después de que Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, realizara unas declaraciones que suscitaron dudas sobre posibles acuerdos para evitar la competencia electoral entre partidos progresistas en determinadas circunscripciones .

Rebeca Torró tambien se pronunció por la crisis interna del PSOE en Palencia

La dirigente socialista también se ha pronunciado sobre la dimisión en bloque de los integrantes de la militancia encargados de elaborar las listas al Congreso en Palencia, tras la decisión de la dirección federal de sustituir al número uno de la candidatura.

Ferraz ha defendido su potestad para realizar cambios en las listas propuestas por las agrupaciones provinciales para el 29N. Fuente: PSOE de Palencia EFE

Torró ha asegurado que comprende “la frustración” de sus compañeros, aunque ha recordado que la elaboración de las listas electorales es un proceso distinto al de las primarias. En este sentido, ha subrayado que la Comisión Federal de Listas es el órgano responsable de determinar las candidaturas.

La secretaria de Organización ha defendido, además, la designación de Mariluz Martínez Seijo como cabeza de lista por Palencia. Según ha explicado, la decisión responde al mandato del último Congreso del PSOE, que acordó aumentar la presencia de mujeres al frente de las candidaturas electorales.

Por último, sobre la propuesta del PP para celebrar un debate entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Economía popular de los populares, Juan Bravo, Torró ha señalado que corresponde a los medios de comunicación organizar estos encuentros . No obstante, ha mostrado su disposición a que se celebre si la iniciativa parte de un medio.

¿Dónde obtuvo mejores resultados el PSOE en las elecciones generales de 2023?

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PSOE obtuvo 121 escaños en el Congreso de los Diputados, con 7.760.970 votos , equivalentes al 31,7% del total. Según los resultados publicados por RTVE, con datos del Ministerio del Interior, Madrid fue la circunscripción donde obtuvo más diputados, con 11 escaños, seguida de Barcelona, con 10.

Entre las provincias donde los socialistas consiguieron mayor representación también figuran Sevilla, con cinco diputados, y Valencia, Alicante y Málaga, con cuatro cada una. Estos resultados reflejan el número de escaños obtenidos, no necesariamente las provincias donde el PSOE alcanzó su mayor porcentaje de votos .

En cuanto al porcentaje de voto, el PSOE también registró resultados destacados en Badajoz (39,2%), Sevilla (36,6%), Jaén (36,3%) y Huelva (36,0%). En Barcelona alcanzó el 35,7%, mientras que en Madrid obtuvo el 27,8%.

Por su parte, en 2023 Sumar consiguió 31 diputados y más de tres millones de votos, lo que permitió que ambas formaciones reunieran 152 escaños. No obstante, el sistema electoral español distribuye los diputados por circunscripciones provinciales, por lo que la concentración del voto puede influir en el reparto de los escaños.