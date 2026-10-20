El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se toma fotos con simpatizantes durante la reunión del Comité Federal del PSOE que está previsto ratifique sus listas para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El PSOE afronta una crisis interna en Palencia a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Cuatro integrantes de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados han renunciado a sus puestos después de que la dirección federal del partido, conocida como Ferraz, decidiera sustituir al candidato respaldado por la militancia provincial.

La polémica comenzó cuando la Comisión Federal de Listas apartó a Álvaro Bilbao, que había recibido 126 votos de los militantes, para colocar en su lugar a la actual diputada Mariluz Martínez Seijo, que había obtenido 15 apoyos. La decisión fue ratificada por unanimidad en el Comité Federal celebrado el pasado sábado en Fuenlabrada.

Tras la renuncia colectiva, la dirección provincial busca nuevos candidatos para cubrir las cuatro vacantes. Sin embargo, según fuentes del partido consultadas por EFE, hasta este martes 20 de octubre nadie se había postulado para ocupar los puestos disponibles.

Ferraz ha defendido este martes su potestad para realizar cambios en las listas propuestas por las agrupaciones provinciales para el 29N, tras la dimisión de todos los integrantes de la propuesta de la militancia del PSOE de Palencia. En la imagen: de izda a dcha: Luis Angel Marín; Rosa Aldea; Alicia García; Belinda Mencía y Alvaro Bilbao. Fuente: PSOE de Palencia EFE

Renuncia en bloque en el PSOE de Palencia: por qué dimitieron cuatro candidatos

La crisis estalló el lunes 19 de octubre, cuando los integrantes de la candidatura propuesta por la militancia comunicaron que no formarían parte de la lista definitiva para las elecciones generales del 29N.

Los candidatos Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso, que debían ocupar los puestos segundo y tercero, presentaron su renuncia. A ellos se sumaron los suplentes Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.

Los cuatro rechazaron participar en la candidatura después de que Ferraz decidiera sustituir a Álvaro Bilbao, concejal de Urbanismo, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palencia y secretario de la agrupación local del partido.

La propuesta original había recibido un amplio respaldo dentro de la organización provincial. El Comité Provincial la aprobó con 77 votos favorables y una abstención, mientras que Bilbao había conseguido 126 apoyos en el proceso de consulta a la militancia.

Pese a estos resultados, la Comisión Federal de Listas optó por colocar a Martínez Seijo al frente de la candidatura. La decisión generó malestar entre los integrantes de la lista provincial, que interpretaron el cambio como una falta de respeto a la voluntad expresada por las bases.

Ferraz defiende la sustitución de Álvaro Bilbao por Mariluz Martínez Seijo

La dirección federal del PSOE ha respondido a la controversia defendiendo su potestad para modificar las candidaturas propuestas por las agrupaciones provinciales.

Fuentes de Ferraz consultadas por EFE sostienen que, al tratarse de unas elecciones generales, los órganos federales tienen competencias para introducir cambios en las listas. También han recordado que las candidaturas definitivas fueron ratificadas por unanimidad en el Comité Federal celebrado el sábado.

La dirección socialista ha lamentado, además, que los compañeros afectados no expresaran su desacuerdo antes de la aprobación de las candidaturas .

Otro de los argumentos utilizados por Ferraz para justificar la designación de Martínez Seijo es el compromiso aprobado en el último Congreso del PSOE para que la mayoría de las candidaturas estén encabezadas por mujeres.

La diputada, considerada cercana al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya representaba a Palencia en el Congreso de los Diputados.

No obstante, la dirección provincial ha criticado que esta sea la quinta ocasión en la que Ferraz modifica una propuesta de candidatura por Palencia, después de los cambios registrados en 2015, 2016, 2019 y 2023.

El PSOE busca candidatos para el 29N: tiene hasta el 26 de octubre para completar la lista

Detalle del cartel mostrado por una de las afiliadas durante la reunión del Comité Federal del PSOE que está previsto ratifique sus listas para las elecciones del próximo 29 de noviembre y al secretario general socialista, Pedro Sánchez. Fuente: EFE J.J.Guillen

La renuncia de los cuatro integrantes ha obligado al PSOE de Palencia a iniciar una nueva búsqueda de militantes dispuestos a participar en las elecciones generales.

La Ejecutiva provincial está contactando con posibles candidatos para cubrir los dos puestos titulares y los dos suplentes que deben acompañar a Mariluz Martínez Seijo.

El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo lunes 26 de octubre. Por tanto, la formación dispone de menos de una semana para resolver el conflicto y completar su propuesta electoral.

En caso de que la organización provincial no consiga cubrir las vacantes, la dirección federal tendrá que intervenir en la designación de los nuevos integrantes. Posteriormente, los nombres deberán recibir la aprobación de la Comisión Federal de Listas, presidida por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

A pesar de las dificultades, Martínez Seijo se ha mostrado convencida de que el partido conseguirá presentar su candidatura al Congreso por Palencia. La diputada ha declinado valorar directamente la polémica y ha asegurado que está centrada en ganar las elecciones a la derecha. “Ese es mi motor”, afirmó en declaraciones a EFE.

El PSOE de Castilla y León reconoce el malestar, pero respalda el procedimiento

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que comprende el descontento de la federación palentina, aunque ha recordado que la elaboración de las candidaturas no constituye un proceso de primarias.

Durante una entrevista en Telecinco, Martínez subrayó que la decisión final corresponde a los órganos federales del partido y aseguró que tanto la dirección autonómica como la nacional trabajan para configurar un nuevo equipo.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, afirmó que la formación concurrirá a las elecciones “con todas las garantías” y con candidaturas tanto para el Congreso como para el Senado.

De la Rosa evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto y defendió la necesidad de respetar los mecanismos internos de la organización. También pidió “que se respeten tanto las decisiones de los compañeros, como las tomadas en los órganos internos del partido”.

La controversia llega en plena preparación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en las que los socialistas tratarán de conservar su representación parlamentaria por Palencia.

En las últimas convocatorias, el PSOE ha conseguido un diputado por esta provincia. Si finalmente presenta una candidatura completa y obtiene los votos nece