Este martes, 9 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.327 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -1,01%.

En el mercado EUR/RUB, la cotización cayó -2,65 % en la última semana y acumula -11,43 % en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que factores económicos o decisiones políticas recientes han favorecido un clima más estable para la cotización del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 9.20%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.