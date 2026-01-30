La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 30 de enero de 2026 es de 3,87 euros y documentan un total de 106.670 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,57%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 5 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde a pesar de algunos repuntes, la presión a la baja ha predominado, reflejando una posible incertidumbre entre los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 17.63%, mientras que su volatilidad anual es del 24.44%. Dado que el 17.63% es menor que el 24.44%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.