Este 16 de abril de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 19.88 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 148,259 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.08% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró un comportamiento mixto, con un aumento inicial seguido de una tendencia a la baja, finalizando con una serie de caídas. Esto sugiere una posible inestabilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 11.68%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 17.01%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.