La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de julio de 2026 es de 17,51 euros y documentan un total de 19.370 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,4%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un comportamiento mixto: inició con caídas, alternó rebotes y pausas y terminó con leve sesgo bajista, sin una tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en 17.49%, lo que es menor que la volatilidad anual de 21.98%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, reflejando menos variaciones en comparación con el pasado anual. Esta reducción en la volatilidad semanal sugiere una tendencia hacia una menor inestabilidad en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, cotiza en el Ibex 35 y es el Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Diseña, construye, opera y mantiene infraestructuras de gas natural como gasoductos de alta presión, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas ni energía; su negocio es regulado y se centra en el transporte, la regasificación, el almacenamiento y la operación del sistema, además de impulsar gases renovables como el hidrógeno y el biometano (proyectos como H2Med). Fundada en 1972 (ticker ENG), tiene participaciones internacionales en infraestructuras estratégicas —por ejemplo, el gasoducto TAP— y juega un papel clave en la seguridad de suministro.