La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 25 de mayo de 2026 es de 17,25 euros y documentan un total de 11.886 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,35%.

La acción de Enagás S.A mostró un claro sesgo alcista en los últimos 10 días: 7 jornadas de avances y 3 de caídas, sin días planos; tras un inicio mixto y un retroceso puntual en la penúltima sesión, cerró con impulso positivo y una tendencia general al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás durante la última semana se ha situado en 12.36%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 22.01%. Esto indica que el comportamiento de la empresa es mucho más estable en el último año, reflejando una menor variación en su rendimiento reciente en comparación con un periodo más largo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.