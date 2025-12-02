La península se prepara para un martes dominado por la inestabilidad atmosférica tras el avance de dos frentes que dejarán lluvias débiles en la mayor parte del territorio. Galicia experimentará los episodios más intensos, mientras que la nieve regresará con fuerza a zonas del Sistema Central y la Ibérica norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un día con claros temporales y un nuevo empeoramiento hacia la tarde.

La primera mitad del día estará condicionada por el paso de un frente que permitirá la apertura de algunos claros antes de la llegada del segundo sistema, que volverá a cubrir los cielos y a dejar nuevas precipitaciones. Las acumulaciones serán más notables en el noroeste peninsular, con nieblas persistentes en Galicia y áreas montañosas.

La cota de nieve descenderá en la mitad norte hasta los 1000 metros, lo que incrementará el riesgo de acumulaciones en áreas elevadas.

En paralelo, Canarias mostrará un comportamiento más estable, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y un ambiente de temperaturas sin cambios significativos. Vientos del oeste y suroeste predominarán en la península y Baleares, con rachas muy fuertes en el Cantábrico, Galicia y Alborán.

¿Dónde se concentrarán las precipitaciones y cómo evolucionarán las temperaturas?

La inestabilidad marcará especialmente el oeste de Galicia, donde las lluvias podrán resultar fuertes y persistentes acompañadas de tormentas aisladas.

Asturias, Cantabria y el País Vasco también recibirán precipitaciones más frecuentes en zonas de cordillera, con una cota de nieve que caerá hasta los 1000-1200 metros.

Alerta naranja por tormentas extremas en varias provincias del país: lluvias intensas y vientos huracanados. Fuente: Shutterstock

En Castilla y León, los chubascos se desplazarán de noroeste a sureste, en su mayoría débiles pero continuos a lo largo de la jornada.

En el centro peninsular, incluido Madrid, se esperan lluvias débiles y nieblas matinales que afectarán la visibilidad. Castilla-La Mancha experimentará un patrón similar, con nubosidad abundante y precipitaciones dispersas.

En la Comunidad Valenciana y Baleares, las lluvias serán menos probables, aunque las temperaturas máximas aumentarán de forma moderada, al igual que en Melilla y zonas del alto Ebro.

Las mínimas se mantendrán sin grandes variaciones en los archipiélagos y el tercio oriental. El resto de la península verá un ascenso generalizado, acompañado de heladas débiles en la mitad norte y el sureste, que serán moderadas en el Pirineo. Este contraste térmico reforzará la inestabilidad en zonas montañosas.

¿Qué panorama meteorológico se espera en las comunidades autónomas?

Las comunidades del norte, como Galicia y Asturias, afrontarán un ambiente gris con lluvias moderadas y descenso progresivo de la cota de nieve. Cantabria y el País Vasco alternarán intervalos nubosos con precipitaciones débiles, más intensas en zonas altas.

En Navarra y La Rioja, las lluvias serán débiles pero continuas, con nieblas dispersas y heladas en el Pirineo y la Ibérica.

Una fuerte tormenta con granizo se aproxima al país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas. Fuente: Archivo

El centro peninsular, incluida Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, vivirá una jornada de nubosidad abundante, lluvias débiles y un descenso térmico más evidente en zonas de montaña. En Aragón y Cataluña, las precipitaciones serán más aisladas y se concentrarán en el Pirineo, con una cota de nieve en torno a 1300-1700 metros.

Hacia el oeste y el sur, Extremadura presentará precipitaciones débiles con temperaturas sin grandes cambios, mientras que Andalucía, pese a la nubosidad, experimentará un menor riesgo de lluvias.

Canarias mantendrá su patrón habitual de alisios moderados y lluvias esporádicas en el norte, con cielos más despejados en el resto del archipiélago.

En conjunto, el martes quedará marcado por una amplia diversidad de situaciones meteorológicas, el avance constante de frentes atlánticos y un descenso notable de la cota de nieve en buena parte de la península.