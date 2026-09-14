Tirar los restos de café usado en el inodoro una vez por semana aparece con frecuencia entre los trucos caseros para el mantenimiento del hogar. La práctica se basa en la idea de que los posos pueden ayudar a absorber olores y arrastrar pequeños residuos presentes en las cañerías.

Sin embargo, que el consejo sea popular no significa que tenga todos los beneficios que se le atribuyen. Los restos de café no se disuelven en el agua y, si se utilizan en grandes cantidades, pueden acumularse junto con otros residuos y favorecer problemas en las tuberías.

¿Para qué se recomienda tirar café usado en el inodoro?

Una de las principales razones por las que este truco se hizo popular es su supuesto efecto contra los malos olores. El café tiene un aroma intenso y sus restos conservan parte de sus propiedades después de la preparación, por lo que muchas personas consideran que pueden ayudar a reducir los olores desagradables del baño.

Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa. (foto: archivo). Imagen creada con IA

También se le atribuye una función de limpieza. La textura granulada del café puede dar la impresión de que actúa como un abrasivo capaz de desprender residuos de las superficies y las tuberías. A partir de esa idea surgió la recomendación de utilizar una pequeña cantidad una vez por semana.

No obstante, no existe una base sólida para considerar que tirar café usado en el inodoro sea un método eficaz para limpiar las cañerías o prevenir atascos . El sistema de desagüe del inodoro está diseñado para transportar agua y residuos que puedan desplazarse por las tuberías, mientras que los posos de café permanecen como partículas sólidas.

¿Qué beneficio tiene realmente y puede ser perjudicial?

El principal beneficio es aprovechar un residuo doméstico que, en lugar de terminar en la basura, puede destinarse a otros usos. Para el inodoro, en cambio, el beneficio es limitado y no justifica convertir esta práctica en una rutina semanal.

Los restos de café pueden acumularse en las tuberías, sobre todo cuando se combinan con grasa, jabón, papel u otros residuos. Por ese motivo, utilizarlos de forma habitual no constituye una estrategia recomendable para evitar obstrucciones.

Si el objetivo es mantener el inodoro limpio y sin malos olores, resulta más conveniente utilizar productos específicos para su mantenimiento y realizar una limpieza periódica. Los restos de café, por su parte, pueden tener usos más adecuados, como su incorporación al compost en cantidades apropiadas.