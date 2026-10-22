El BOE publicó el calendario laboral de 2027 el 13 de octubre de 2026.

El lunes 2 de noviembre de 2026 será festivo en nueve comunidades autónomas de España por el traslado del Día de Todos los Santos, que este año cae en domingo. La medida permitirá disfrutar de un puente de tres días a quienes tengan una jornada laboral de lunes a viernes y no deban trabajar durante esa fecha.

El calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las diferencias entre territorios. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra tendrán el lunes libre, mientras que en otras comunidades será una jornada laborable. En Madrid capital, además, el lunes 9 de noviembre será festivo por la celebración de Nuestra Señora de la Almudena.

¿En qué comunidades será festivo el lunes 2 de noviembre?

Las nueve comunidades que trasladan el descanso del Día de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra. La decisión responde a la posibilidad de trasladar el descanso de una festividad nacional que coincide con domingo.

Por el contrario, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana mantendrán el lunes 2 de noviembre como día laborable. Lo mismo ocurrirá en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por tanto, la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo dependerá del calendario laboral de cada territorio y de la jornada de cada trabajador.

Nueve comunidades que trasladan el descanso del Día de Todos los Santos. Shutterstock

La coincidencia de un festivo con el descanso semanal también puede afectar a quienes trabajan por turnos

La Unión Sindical Obrera (USO) ha explicado que la compensación depende del régimen de jornada y descansos, así como de la jurisprudencia aplicable.

En determinados sistemas de trabajo de lunes a domingo, los tribunales han reconocido el derecho a compensar los festivos que coinciden con los días de descanso. No obstante, este criterio no debe extenderse de forma automática a todos los trabajadores sin considerar las circunstancias de cada caso.

¿Qué otros puentes habrá antes de terminar 2026 y cuáles serán los festivos de 2027?

Diciembre ofrecerá otra oportunidad para disfrutar de varios días consecutivos de descanso. El lunes 7 de diciembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y La Rioja. Melilla también tendrá esa jornada libre.

Diciembre ofrecerá otra oportunidad para disfrutar de varios días consecutivos de descanso. Shutterstock

Al coincidir con el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, estas comunidades y la ciudad autónoma podrán disfrutar de un puente de cuatro días quienes no trabajen los fines de semana.

El BOE publicó el calendario laboral de 2027 el 13 de octubre de 2026. Entre las principales fechas figuran:

viernes 1 de enero, Año Nuevo;

miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor;

viernes 26 de marzo, Viernes Santo;

sábado 1 de mayo, Fiesta del Trabajo;

martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España;

lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos;

lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución,

miércoles 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

El calendario también contempla diferencias autonómicas. El viernes 19 de marzo, San José, será festivo en determinadas comunidades, entre ellas Madrid, la Región de Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Asimismo, el lunes 16 de agosto será festivo en los territorios que trasladan al día siguiente laborable la celebración de la Asunción de la Virgen.