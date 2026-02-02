La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 1 de febrero

Durante el domingo, 1 de febrero de 2026, los números ganadores son 08, 11, 12, 31, 35, 46, la cifra complementaria el 37 y el número de reintegro el 4.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "151666.31" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 1 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.853.669 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.334.759 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 1 ganador y el premio fue de 151666.31 euros. Cinco aciertos : 84 ganadores con un premio de 902,78 euros. Cuatro aciertos : 4253 ganadores con un premio de 26,75 euros. Tres aciertos : 83436 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 483224 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para conservar el control y no dejarse llevar por la emoción del juego.

Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.