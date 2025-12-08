La milagrosa dieta del zumo de limón que quema todas las grasas: ¿mito o realidad? Fuente: Freepik.

El zumo de limón en ayunas es una de las prácticas más populares del “universo fit” en las redes sociales. Desde influencers hasta modelos y deportistas pregonan sus beneficios asociados a la pérdida de peso y a la aceleración metabólica. Pero ¿es cierto que el limón adelgaza?

El limón es una fuente de"vitamina C, minerales y compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes“, de acuerdo a la definición de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Sin embargo, al igual que sucede con las tendencias como el ayuno intermitente o la restricción en el consumo de carbohidratos, como indican las dietas cetogénicas o keto, estas practicas deben ser indicadas por un profesional de salud que verifique que cumples con los requerimientos.

El limón, ¿quema grasas? Esto dicen los nutricionistas

Como señalan desde la FEN, la vitamina C presente en el limón “está implicada en la producción del colágeno“. Además, ayuda a la cicatrización, y al fortalecimiento del sistema inmunitario.

Asimismo, su capacidad antioxidante “ayuda a neutralizar sustancias cancerígenas como las nitrosaminas” y, como sostienen diversos estudios, su uso está asociado a “un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cataratas o enfermedades neurodegenerativas”.

Las propiedades del limón y sus efectos en el cuerpo. Imagen: archivo.

Al mismo tiempo, el limón es una fuente de fibra soluble, la pectina, cuyas principales propiedades son “la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, y el desarrollo de la flora intestinal".