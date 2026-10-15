El empresario español Pedro Pestana, fundador de la tecnológica viguesa Marosa, protagonizó una iniciativa poco habitual después de vender su compañía por 112 millones de euros. En lugar de quedarse con toda la parte que le correspondía de la operación, decidió repartir 4 millones de euros entre sus 120 empleados como reconocimiento a su trabajo.

La decisión llegó tras la adquisición de Marosa por parte de la multinacional Wolters Kluwer, formalizada en agosto de 2026. La empresa gallega está especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de impuestos indirectos, facturación electrónica y datos fiscales.

Pedro Pestana, fundador de Marosa, repartió 4 millones entre sus 120 empleados tras vender su empresa por 112 millones. Así explicó su decisión. Pexels

El reparto alcanzó a toda la plantilla, tanto a quienes acompañaron al empresario desde los primeros años como a los trabajadores que acababan de incorporarse. Para Pestana, se trataba de reconocer el esfuerzo colectivo que permitió el crecimiento de la compañía en Vigo.

Por qué Pedro Pestana decidió repartir 4 millones de euros entre sus empleados

La iniciativa surgió después de que el empresario cerrara la venta de Marosa, en declaraciones al medio Treintayseis, Pestana explicó que consideró la operación como una oportunidad excepcional para agradecer a sus trabajadores la dedicación de los últimos años.

“Nació de una sensación de oportunidad. Era el único momento de mi vida en el que podía hacerlo”, afirmó el empresario.

El fundador de Marosa recordó que algunos profesionales forman parte del proyecto desde sus comienzos y que, durante ese tiempo, acompañaron el crecimiento de la empresa.

“Hay personas que llevan aquí desde que empezamos. Son, precisamente, las personas que más han crecido. Quisimos reconocerlo”, añadió.

Pestana también hizo referencia a las dificultades que atravesó la compañía durante su expansión. “Marosa creció muy rápido, pero fue muy duro, y el equipo recibió esa presión. Había que reconocer ese esfuerzo”, señaló en la entrevista publicada el 14 de octubre.

Cuánto dinero recibieron los 120 trabajadores de Marosa

El reparto ascendió a 4 millones de euros para una plantilla de 120 trabajadores. Según la información comunicada por la compañía, la decisión incluyó a todos los empleados, independientemente de su antigüedad.

La empresa estableció una cantidad mínima para todos los beneficiarios, incluidos aquellos que se habían incorporado recientemente. No se ha detallado públicamente cuánto recibió cada trabajador ni cuáles fueron los criterios exactos para distribuir las cantidades.

El anuncio se produjo durante un encuentro con la plantilla, después de que se formalizara la operación de compraventa.

“Imagínate. Para mí fue muy emocionante. Llevo diez años dándolo todo. Fue un momento muy bonito: Primero se anunció que la empresa formaría parte de Wolters y luego que tendrían un bonus”, recordó Pestana.

El empresario explicó que también influyó el hecho de que pudiera tomar esta decisión sobre la parte del dinero que le correspondía, una circunstancia que, según señaló, puede resultar más complicada cuando existen varios socios.

Qué empresa vendió Pedro Pestana por 112 millones de euros

Marosa es una compañía tecnológica fundada en Vigo en 2016, especializada en desarrollar soluciones para automatizar obligaciones fiscales y facilitar la gestión de impuestos indirectos de empresas internacionales.

En agosto de 2026, la multinacional Wolters Kluwer adquirió la compañía por 112 millones de euros. La operación permitió integrar la actividad de Marosa en una estructura internacional con presencia en el sector de la tecnología fiscal.

La adquisición también contempló la continuidad del equipo de la empresa gallega y su incorporación a la multinacional. Wolters Kluwer busca reforzar con esta compra sus soluciones para la gestión del IVA, la facturación electrónica y otras obligaciones tributarias.

Para Pestana, la venta representó el resultado de una década dedicada al desarrollo de la empresa. Sin embargo, el fundador quiso destacar también la contribución de los trabajadores que hicieron posible ese crecimiento.

“Me hace muy feliz poder compartirlo. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo porque igual son varios socios, es difícil ponerse de acuerdo... Yo he podido y me ha hecho muy feliz”, concluyó en declaraciones a Treintayseis.