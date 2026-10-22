Deutsche Bank ofrece el Depósito Confianza Más DB, con un plazo de 12 meses y liquidación de intereses al vencimiento.

Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, ofrece el Depósito Confianza Más DB, un producto de ahorro a plazo fijo que brinda una rentabilidad del 3,50% en Tasa Anual Equivalente (TAE) durante un año para inversiones de entre 25.000 y 150.000 euros. La oferta está dirigida a clientes que ingresen dinero nuevo procedente de otras entidades financieras y contempla el pago de los intereses al vencimiento.

La entidad permite conocer de antemano la rentabilidad del depósito, aunque establece condiciones para la contratación y penalizaciones en caso de cancelación anticipada. Además, el producto está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España.

Cómo funciona el depósito de Deutsche Bank y qué rentabilidad ofrece

El Depósito Confianza Más DB tiene un plazo de 12 meses y permite invertir desde 25.000 hasta 150.000 euros. El dinero debe proceder de otras entidades financieras y la rentabilidad anunciada es del 3,50% TAE, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Los intereses se liquidan al vencimiento, cuando el cliente recibe el capital invertido junto con la rentabilidad generada. Según los ejemplos facilitados por Deutsche Bank, las ganancias estimadas son las siguientes:

25.000 euros: 875 euros de intereses.

35.000 euros: 1225 euros de intereses.

45.000 euros: 1575 euros de intereses.

55.000 euros: 1925 euros de intereses.

65.000 euros: 2275 euros de intereses.

75.000 euros: 2625 euros de intereses.

85.000 euros: 2975 euros de intereses.

95.000 euros: 3325 euros de intereses.

105.000 euros: 3675 euros de intereses.

115.000 euros: 4025 euros de intereses.

125.000 euros: 4375 euros de intereses.

150.000 euros: 5250 euros de intereses.

Estas cifras corresponden a los ejemplos publicados por la entidad para una rentabilidad del 3,50% TAE y el cumplimiento de las condiciones de la oferta.

El depósito ofrece un interés fijo durante el plazo contratado, por lo que el cliente conoce de antemano la rentabilidad prevista. Sin embargo, al finalizar los 12 meses, el producto se renovará automáticamente en un nuevo depósito con el tipo de interés que la entidad comunique en ese momento, salvo que se gestione la renovación según las condiciones contractuales.

La entidad permite invertir entre 25.000 y 150.000 euros bajo las condiciones establecidas para el depósito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué condiciones exige Deutsche Bank para contratar el depósito

La contratación está limitada a una única imposición por cliente y solo se permite un depósito por persona. Además del importe mínimo de 25.000 euros, es necesario que los fondos sean dinero nuevo procedente de otras entidades financieras.

La oferta contempla la posibilidad de mejorar las condiciones mediante la vinculación con otros productos. Según la información de Deutsche Bank, las vinculaciones se comprueban al vencimiento y pueden influir en el tipo de interés aplicado en la liquidación, siempre que se hayan mantenido durante la vigencia del depósito y se cumplan los requisitos establecidos.

Antes de contratar, conviene revisar las condiciones particulares para conocer qué vinculaciones son necesarias y cómo afectan a la rentabilidad final.

El Fondo de Garantía de Depósitos de España cubre hasta 100.000 euros por depositante. Shutterstock

Qué ocurre si se cancela antes de tiempo y qué garantía tiene el dinero

Aunque el Depósito Confianza Más DB tiene una duración de un año, Deutsche Bank permite solicitar su cancelación anticipada. Esta operación conlleva una penalización del 4% anual sobre el importe cancelado durante el periodo que reste hasta el vencimiento.

No obstante, la penalización no puede superar los intereses brutos devengados. Por eso, retirar el dinero antes de tiempo puede reducir o eliminar los intereses obtenidos, de acuerdo con las condiciones del contrato.

En cuanto a la protección del capital, el depósito está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España, que cubre hasta 100.000 euros por depositante. Por lo tanto, quienes inviertan una cantidad superior a ese límite deben tener en cuenta que el excedente no queda cubierto por esa garantía.

Antes de contratar el producto es importante comprobar la documentación vigente, las condiciones de rentabilidad y los requisitos de vinculación, así como valorar si el plazo y las posibles penalizaciones se ajustan a las necesidades de liquidez de cada ahorrador.