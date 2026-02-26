La renta mediana marca el punto de referencia en una España donde el coste de la vida redefine las fronteras sociales y estrecha el espacio tradicional de la clase media. La percepción de pertenecer a la clase media-alta ya no responde únicamente a una sensación subjetiva de bienestar. En 2026, la discusión gira en torno a cifras concretas, indicadores estadísticos y diferencias territoriales que condicionan el poder adquisitivo real de los hogares. Economistas y organismos internacionales coinciden en que la sociedad española atraviesa un proceso de mayor polarización. La distancia entre quienes pueden ahorrar con regularidad y quienes apenas cubren gastos fijos se amplía, sobre todo en grandes áreas metropolitanas. En ese escenario, determinar qué ingresos definen la clase media-alta requiere analizar tanto la metodología estadística como el contexto económico. El punto de partida es la renta mediana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos establece que las clases sociales se calculan en función de este indicador, que divide a la población en dos mitades: una que gana más y otra que gana menos. A partir de ese dato, la clasificación habitual se distribuye así: clase baja por debajo del 75% de la mediana, clase media entre el 75% y el 200%, y clase alta por encima del 200%. Si se toma como referencia ese 200%, el umbral orientativo se sitúa en torno a 3870 euros brutos mensuales por persona. En términos anuales, equivale a unos 46.000 euros brutos. Esa cifra funciona como guía estadística, aunque no refleja de forma automática la realidad de cada hogar. Desde una perspectiva tributaria, el análisis presenta matices distintos. El sindicato Gestha sitúa la clase alta a partir de los 43.200 euros brutos anuales. Dentro de esa horquilla, el tramo que se aproxima a los 40.000–43.000 euros podría considerarse clase media-alta en términos fiscales. Sin embargo, esta clasificación no contempla factores como la composición familiar o el coste de la vivienda. El territorio introduce una variable decisiva. Vivir en Madrid o Barcelona implica afrontar alquileres que superan con facilidad los 1500 euros mensuales en zonas tensionadas. En ciudades medianas o municipios rurales, un ingreso cercano a 4000 euros puede ofrecer margen de ahorro; en las grandes capitales, esa misma cifra puede resultar ajustada tras cubrir hipoteca, transporte y servicios. Además, en los tramos de renta más elevados aumenta el peso de ingresos no salariales, como alquileres, inversiones o actividad empresarial. Según datos de la Agencia Tributaria, en grandes ciudades estas rentas pueden superar el 13% del total en los niveles más altos. En 2026, por tanto, la clase media-alta no se define únicamente por una cifra cerrada. El rango orientativo se sitúa alrededor de 3800 a 4000 euros brutos mensuales por persona, pero la pertenencia real depende del lugar de residencia, del tamaño del hogar y de la capacidad efectiva de mantener estabilidad financiera y ahorro sin que el coste de la vida absorba la mayor parte del ingreso.