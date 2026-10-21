La Dirección General de Tráfico ha alertado de un corte total en la carretera GI-627 a su paso por el término municipal de Soraluze-Placencia de las Armas

Un bloqueo repentino afecta a la circulación en las carreteras del norte peninsular durante este mediodía. La Dirección General de Tráfico ha alertado de un corte total en la carretera GI-627 a su paso por el término municipal de Soraluze-Placencia de las Armas, en la provincia de Gipuzkoa. Los conductores que transitan por este eje comarcal afrontan una interrupción completa del paso que complica la movilidad habitual.

El incidente comenzó a las 11:19 horas de este miércoles, tras un aviso registrado por los sistemas de vigilancia vial. La situación se localiza exactamente en el punto kilométrico 56, donde la calificación de circulación imposible impide avanzar a cualquier tipo de vehículo. Diversos equipos de conservación y patrullas de seguridad trabajan en el entorno afectado mientras la restricción continúa activa.

Tramos afectados y desvíos recomendados

El kilómetro 56 de esta carretera foral se sitúa en las inmediaciones del enlace con el nudo de Maltzaga, una conexión clave para el tráfico cotidiano entre varias localidades. Dado que este tramo canaliza los traslados vecinales e industriales del valle, la paralización del tráfico provoca demoras inmediatas. Conviene adoptar precauciones y anticipar el trayecto antes de aproximarse al término municipal.

El kilómetro 56 de esta carretera foral se sitúa en las inmediaciones del enlace con el nudo de Maltzaga. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para sortear el bloqueo, los automovilistas que realizan trayectos de medio y largo recorrido disponen de vías de mayor capacidad. La principal alternativa consiste en incorporarse a la autopista AP-1 o utilizar los ramales de la AP-8 y la carretera N-634 en función del destino final. La Ertzaintza coordina desvíos en las glorietas previas para evitar acumulaciones de vehículos a pie de corte.

Recomendaciones oficiales para los conductores

Los organismos de seguridad vial aconsejan aumentar la distancia entre vehículos y moderar la velocidad en cuanto se detecten las primeras retenciones. Frenar de manera suave y encender las luces de emergencia advierte con eficacia al resto de los usuarios sobre la presencia de tráfico detenido.

El incidente comenzó a las 11:19 horas de este miércoles, tras un aviso registrado por los sistemas de vigilancia vial. Shutterstock

Conocer cuáles son las horas más peligrosas para conducir también resulta de gran ayuda para planificar los traslados y evitar situaciones de riesgo al volante.

Hasta este momento, las autoridades competentes no han establecido una previsión formal sobre la reapertura de la vía. Quienes necesiten circular por la zona pueden verificar el estado de la red y las imágenes de las cámaras a través del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi o mediante el teléfono 011.

Asimismo, los paneles de señalización de la red foral guipuzcoana informarán en cuanto se autorice de nuevo el paso seguro.