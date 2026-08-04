El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Virgo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este martes, 4 de agosto de 2026.

El horóscopo de este martes para Virgo

Para Virgo, el día fluye mejor cuando se preserva la continuidad de lo iniciado, incluso si el entusiasmo inicial disminuye. Ante presiones ajenas, la constancia actúa como brújula y ordena las prioridades.

Concluir lo propuesto aporta calma y orgullo al cierre de la jornada. La satisfacción final suele imponerse al cansancio momentáneo y confirma el valor de terminar bien.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Virgo?

Virgo, en el trabajo este 2026-08-04 podrías sentir presión para abandonar un proyecto o estudio, pero no cedas: concluir lo que empezaste, incluso si ya no te entusiasma igual, te dará satisfacción personal y reforzará tu imagen profesional.

Virgo: así te irá en el amor este martes

Virgo, hoy en el amor mantén el rumbo y no cedas ante presiones para dejar algo a medias: cumplir tus promesas y terminar lo que empezaste te hará más atractivo y dará confianza a tu pareja o a ese interés especial. La coherencia entre lo que sientes y lo que haces abrirá espacios para conversaciones sinceras y muestras de apoyo mutuo.

Tu mayor compatibilidad del día será con Capricornio, quien valora tu constancia y respalda tus metas. Juntos podrán organizar tiempos, evitar distracciones y construir seguridad afectiva paso a paso, reforzando el vínculo con hechos más que con palabras.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son 30, 92, 68 y 91, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos, amor y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, para tu salud mental, mantén el enfoque en cerrar lo que empezaste: terminarlo reforzará tu autoestima y calmará la ansiedad. Divide el esfuerzo en pasos breves, haz pausas activas y cuida tu descanso para evitar el agotamiento.