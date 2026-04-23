El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Tauro sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 23 de abril de 2026. Para las personas del signo Tauro, la jornada prospera con serenidad: un paso medido protege el cuerpo y evita lo extenuante. Moderación en la mesa y en el ejercicio —sin excesos de tiempo ni de intensidad— mantiene el equilibrio y vuelve los hábitos beneficiosos, no perjudiciales. Este 23 de abril de 2026, Tauro, en el trabajo te irá mejor si mantienes un ritmo moderado y te enfocas en tareas manejables, evitando cargas extenuantes u horas extra; prioriza la organización y las pausas, cuida lo que comes para sostener tu energía y deja para otro día decisiones o proyectos que requieran un gran esfuerzo; si piensas ejercitarte tras la jornada, no te excedas en tiempo ni intensidad para conservar estabilidad y cumplir con lo esencial sin agotarte. Tauro, en el amor hoy te irá mejor si bajas el ritmo: busca ternura, planes tranquilos y conversaciones serenas. Cuidarte —comer ligero y no excederte— te pondrá en sintonía emocional y hará que el cariño fluya sin tensiones. La mayor compatibilidad del día será con Virgo, porque comparte tu enfoque de bienestar y moderación. Una cita simple, como caminar sin prisa o preparar algo saludable juntos, fortalecerá el vínculo y les dará seguridad afectiva. Para Tauro, sus números de la suerte son 9, 89, 35 y 99 y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena energía en proyectos. Tauro, hoy prioriza la moderación: elige comidas ligeras, hidrátate y, si haces ejercicio, opta por una rutina suave con pausas; escucha a tu cuerpo, evita esfuerzos extenuantes y regula tiempo e intensidad para cuidar tu bienestar físico y mental.