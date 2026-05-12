El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Sagitario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este martes, 12 de mayo de 2026. Para Sagitario, el día favorece la empatía serena: se prioriza el acompañamiento discreto y la confianza en los procesos ajenos, especialmente ante las dificultades de hijos o familiares. Se percibe como más útil sostener sin juzgar ni corregir, permitiendo que cada quien halle su propia salida; así, la energía sagitariana se mantiene ligera y el clima familiar se equilibra. Hoy, 2026-05-12, Sagitario tendrá un día laboral favorable para la colaboración: evita criticar, ofrece apoyo a quienes enfrentan obstáculos y confía en que cada uno hallará su solución; tu empatía y paciencia facilitarán un clima de trabajo armónico y el avance de los proyectos. Sagitario, hoy en el amor te irá mejor si adoptas una actitud de apoyo y confianza. Evita las críticas y ofrece tu presencia serena; al permitir que la otra persona resuelva sus propios obstáculos, la conexión se fortalece y aflora la ternura. Tu mayor compatibilidad del día será con Libra, signo que valora la empatía y el respeto por los procesos ajenos. Juntos hallarán equilibrio y comprensión, creando un clima afectivo sin presiones. Para Sagitario, los números de la suerte son "15, 94, 9, 2" y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar. Sagitario, cuida tu salud mental practicando el apoyo sin juicios: escucha y acompaña, confía en los procesos ajenos y libera tensión con respiración, caminatas breves y buen descanso.